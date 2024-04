Facilement battu lors du Game 1, le Miami Heat est toujours à Boston, avec l’envie de faire douter les Celtics pour cette seconde manche au TD Garden. Mais les joueurs de Floride ont-ils le matos pour y arriver ?

Un quart-temps, c’est grosso modo le temps qu’il nous a fallu pour savoir si Miami pouvait tenir face à Boston au Game 1. Dominés dans les grandes largeurs (l’écart a grimpé jusqu’à +34), les joueurs d’Erik Spoelstra n’ont pas tenu la distance face à une équipe plus solide et surtout beaucoup moins diminuée. Faut-il le rappeler ? Jimmy Butler et Terry Rozier manquent toujours à l’appel pour le Heat et cela pose problème autant à la création qu’au scoring.

Hormis Bam Adebayo, Jaime Jaquez Jr. et la surprise Delon Wright en sortie de banc, les options offensives d’Erik Spoelstra ont été limitées au Game 1. Attendu comme un patron pour Miami en l’absence de JB, Tyler Herro est lui passé à côté (11 points à 4/13 au tir), bien tenu par Jrue Holiday et Derrick White. Surtout, Miami s’est fait bien canardé par une équipe de Boston en mode sniper à 3-points avec 22 tirs primés (45% de réussite). À l’inverse, Miami ne shootait qu’à 33% de loin. Erik Spoelstra a confirmé que ses joueurs allaient devoir faire mieux pour combler l’écart. Des propos rapportés par ESPN.

“Il faudra probablement trouver un équilibre, car nous ne réussirons pas à les limiter à 25 tentatives et nous n’allons pas en tirer 50, ce n’est pas réaliste.”

On reprend les mêmes et on repart ce soir du côté du TD Garden (1h), avec l’espoir d’une confrontation un poil plus serrée. Les Celtics ne s’en cachent pas, ils s’attendent à ce que le Heat revienne avec le couteau entre les dents. Les multiples duels ces dernières années leur ont prouvé que Miami ne renonçait jamais. Erik Spoelstra et son staff auront certainement un plan pour bousculer Boston. Jaylen Brown a annoncé la couleur à Khari Thompson de Boston.com.

“Ils seront affamés. Désespérés. Ils vont arriver vite, encore plus agressifs… ils vont essayer de nous envoyer au sol en essayant de gagner ce match physique de toutes les façons possibles. Mais nous serons prêts à faire la même chose”.

L’intensité physique, on en a déjà eu un avant-goût avec la grosse faute Caleb Martin sur Jayson Tatum. Pas de quoi effrayer pour autant Boston selon Payton Pritchard, qui explique que son équipe est prête pour ce genre de défi.

“Je pense que nous aimons cela. Je pense que c’était un plaisir de voir cela et ce que cela va être à l’avenir. Nous sommes prêts pour cette intensité. On a pu voir que JT s’est levé tout de suite. Cela ne l’a pas perturbé. Ses coéquipiers l’ont soutenu. Nous sommes une grande famille. Nous prenons soin les uns des autres.”

À domicile, Boston part très largement favori ce soir mais attention à ne pas se relâcher un seul instant face à un adversaire amoindri. Indiana et Dallas ont remporté les premières victoires à l’extérieur la nuit dernière, les Celtics doivent faire le plein à domicile pour s’éviter tout stress dans cette série.