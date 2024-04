Obligés de gagner pour rester en vie dans la série (et éviter le sweep accessoirement), les Suns reçoivent cette nuit les Wolves (3h30) pour ce qui pourrait être le dernier match de leur saison. Sauf vraie révolte de leur part, ça y va tout droit.

Le contexte :

Devin Booker a beau expliquer en conférence de presse que Phoenix veut réaliser une remontada, personne n’est dupe : les Suns ont un gros train de retard par rapport aux Wolves et avant de penser à réaliser l’impossible (aucune équipe n’a jamais retourné un 0-3 en Playoffs), il s’agit de sauver l’honneur. Les Lakers ont évité le premier sweep de la saison en Playoffs, les Suns en feront-ils de même cette nuit ?

Le joueur à suivre : Anthony Edwards

Malgré un Game 2 en demi-teinte, Anthony Edwards a prouvé lors des Game 1 et 3 qu’il était l’alpha dog de cette série. Au sommet de sa confiance, Ant Man a annoncé la couleur en expliquant qu’il était en mode killer durant ces Playoffs. Si Phoenix ne trouve pas vite un moyen de l’arrêter, les Cactus n’auront aucune chance de faire douter Minnesota. Et encore, même quand Edwards est moins tranchant, le reste du groupe trouve les solutions pour s’adapter…

La grosse question : les Suns vont-ils enfin se faire violence ?

En matant le Game 3 des Suns, on a eu comme un goût bizarre au fond de la gorge. Voilà une équipe de Phoenix qui est au pied du mur, en grande difficulté, mais qui ne donne aucunement l’impression de jouer dans l’urgence ou comme si elle n’avait plus rien à perdre. Le talent des stars est l’arbre qui cache la foret mais Phoenix a implosé à chaque fois que Minnesota a appuyé sur l’accélérateur depuis le début de la série. Dès que les loups décident de mordre, les protégés de Frank Vogel ne montrent aucun fighting spirit, se contentant de faire leurs trucs dans leur coin pour tenter de sauver les meubles. Les sifflets en fin de match ont d’ailleurs prouvé que les fans n’en pouvaient plus de cette bouillie de basket. En cas de sweep ce soir, on pourrait bien voir d’énormes modifications à l’intersaison dans l’Arizona.

Le facteur X : la lutte au rebond et l’apport du banc

Deux éléments donnent l’avantage aux Wolves depuis le début de la série. Tout d’abord, une énorme domination dans la raquette. Hormis le Game 2, Phoenix a été écrasé au rebond par Minnesota, avec un différentiel de 20 rebonds lors de deux des trois matchs ! On peut d’ailleurs féliciter Rudy Gobert pour ce chantier, lui qui cumule 13 rebonds en moyenne depuis le début du premier tour. Autre élément qui fait la dif’ : la seconde unit. Le banc de Phoenix n’apporte aucune garantie fiable alors que Minnesota peut compter sur plusieurs éléments clefs pour impacter la rencontre (Alexander-Walker, Reid). Le premier avait notamment coulé les Suns avec ses shoots de loin lors du dernier match.