Lottery de la Draft : les Hawks 1er choix malgré 3% de chances, ils sont là les cocus de l’année !

Au terme de la Lottery NBA, les Hawks ont récupéré le premier choix de la Draft 2024, alors qu’ils n’avaient que… 3% de chances d’être la première équipe à choisir le 26 juin prochain. Un sacré braquage, célébré “sobrement” par Alexandre Sarr, qui était sur place…

Oui, on a utilisé le terme sobrement alors qu’Alexandre Sarr a tiré le même genre de tête qu’un fan du FC Nantes alors que son équipe est actuellement en train de prendre une turbo-branlée contre Lille et que le maintien n’est pas encore acquis. Le français, projeté 1er de la Draft 2024 par la NBA (qui se base sur ESPN), était présent et n’a donc pas particulièrement goûté – en tout cas, visuellement – que les Hawks aient la priorité pour potentiellement le sélectionner.

Cette Draft est la plus difficile à évaluer depuis un bon moment et ce 1st pick ressemble beaucoup à un cadeau empoisonné…

…mais le duo Trae-Sarr peut faire des ravages et le pivot français, associé à Trae, serait la plus grande certitude pour nous.

Il faut toutefois saluer l’exploit de griller autant d’équipes pour s’adjuger le first pick. Avec ce choix, leurs plans estivaux vont peut-être changer, puisqu’il était jusqu’ici presque sûr que la franchise allait recevoir des coups de téléphone pour checker la disponibilité éventuelle des stars. Trae Young, comme Dejounte Murray. Est-ce que le pick pourrait aussi être utilisé dans un trade ? Rien n’est moins sûr.

Si les Hawks choisissent néanmoins de conserver le choix, ils ont plusieurs options pour compléter leur effectif. À savoir Alexandre Sarr, combo ailier-fort/pivot de 2m15 qui a impressionné cette saison en Australie. Autre choix ? Zaccharie Risacher, pépite de la JL Bourg jouant au poste d’ailier. Deux prospects français, et deux autres américains. Rob Dillingham, peut-être, meneur mais bloqué par Trae Young dans la rotation, et Donovan Clingan, pur pivot de 2m18 formé à UConn et tout récent champion NCAA. Qui deviendra le 4e premier choix de l’histoire d’Atlanta, après Mark Workman (1952), Dick Ricketts (1957), David Thompson (1975) ?