Draft 2024 : les Hawks remportent le 1er choix ! (REPLAY)

Prévue ce dimanche à 21h, la NBA Draft Loterie est toujours un événement très attendue dans le calendrier NBA. Et comme elle concerne plusieurs Français cette année, on a voulu la vivre avec vous en direct. Voici le replay, pour ceux qui ont raté la cérémonie.

Par ici pour retrouver toutes nos vidéos sur le ballon orange

Alors que les Pistons et les Wizards semblaient au top pour repartir avec le 1er choix, ce sont les Hawks qui sont repartis avec le top pick de la Draft 2024 ! Entre la chute de Detroit et la déprime des Raptors, le jackpot des Spurs ou celui des Rockets, on vous propose de revivre le live de cette Loterie de la Draft 2024 avec toutes les explications et réactions en direct !