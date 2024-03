On y est ! Le mois de mars est dans ses derniers hectomètres, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible, le fameux “tanking”. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Spurs ont été tout simplement parfaits.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Pistons, Raptors, Spurs, Blazers

Les Pistons envoient désormais Tosan Evbomwan, James Wiseman et Troy Brown Jr., les mecs ne se cachent évidemment plus et ont fort logiquement perdus face aux Celtics dans le choc des extrêmes. Les voilà de retour à la dernière place de la Ligue, bravo ! Cette dernière place les Raptors auraient presque pu y prétendre s’ils avaient commencé leurs travaux plus tôt, comme cette nuit avec cette défaite bien ficelée face au Thunder. Javon Freeman-Liberty en leader de la révolte à Toronto, let’s go. Défaite également des Blazers, contre les Clippers, mais la palme revient sans conteste aux Spurs, défaits ô malheur dans les dernières secondes face aux Grizzlies après un match canon de Victor Wembanyama notamment. E-xa-cte-ment ce qu’il faut faire messieurs !

Mauvaise opération du jour – Grizzlies, Hornets, Wizards

Avec ce game winner de Jaren Jackson Jr., les Grizzlies font… la gueule ce matin. Quelle idée de remporter un match le 23 mars, et ce “faux pas” voit Memphis perdre une bataille dans la guerre qui les oppose aux Raptors notamment. Autres déçus du soir les absents, puisque les Hornets ont regardé la peur au ventre tous leurs concurrents perdre et voient la troisième place – si importante – du Tankathon s’éloigner alors que les Wizards ont carrément vu les Pistons leur arracher la moitié de leur bonnet d’âne, y’a plus de respect.

Le programme de la nuit prochaine

18h : Sixers – Nets

0h : Magic – Kings

0h30 : Hawks – Hornets

1h : Wizards – Raptors

1h : Bulls – Celtics

1h : Rockets – Jazz

1h : Spurs – Suns

3h : Blazers – Nuggets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

