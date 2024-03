La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Le jeune joueur des Lakers Jalen Hood-Schifino a été opéré du dos hier. (Source : The Athletic)

Touché à la cheville, Jalen Johnson (Hawks) sera réévalué dans une semaine. (Source : Marc Stein)

Un employé des Wolves – Somak Sarkar – a été viré pour avoir volé des milliers de fichiers confidentiels auprès du dirigeant Sachin Gupta. (Source : ESPN)

Alors qu’il sera en dernière année de contrat la saison prochaine, Tom Thibodeau espère prolonger aux Knicks et toucher le pactole. (Source : The Athletic)

Dans sa rééducation, Joel Embiid (ménisque) devrait bientôt commencer les 1-contre-1. Ça avance, mais doucement.

#76ers coach Nick Nurse said Joel Embiid (knee) is in "ramp up" phase to start the steps of playing 1-on-1, playing 5-on-5, then having contact practice to playing in a game. #Suns pic.twitter.com/Pf5VNbrmRm

— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 21, 2024

Récemment arrivé aux Sixers, Kai Jones s’est blessé à l’ischio en G League. Pas top quand on est sous un contrat de 10 jours. (Source : The Philadelphia Inquirer)

Rien de bien sérieux pour Duncan Robinson, récemment touché au dos. Il devrait vite être opérationnel. Toujours côté Heat, Bam Adebayo (dos) pourrait rejouer ce soir contre les Pelicans. (Source : Miami Herald)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.