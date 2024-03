Il y a quelques semaines, Adam Silver avait évoqué des doutes autour de l’avenir de la G League Ignite Team. La NBA a annoncé ce jeudi que l’équipe disparaîtra à la fin de la saison.

En 2020, le projet d’Ignite Team créait une sorte de voie de semi-professionnalisation pour les jeunes athlètes voulant ensuite entrer en NBA. D’une part, le niveau de la G League était censé mieux préparer les corps à l’intensité du monde professionnel, et d’autre part – surtout – les prospects pouvaient toucher une rémunération dès 18 ans.

Après quatre années d’existence, l’équipe va finalement disparaître à la fin de la saison en cours.

Une des raisons principales qui explique cette décision est l’apparition de la clause NIL (Name, Image, and Likeness) en championnat universitaire. Cette disposition permet aux joueurs NCAA de toucher une somme selon la popularité de leur nom et de leur image, faisant de facto office de salaire.

Alors que de plus en plus de jeunes prospects en quête de NBA peuvent y avoir recours, le projet Ignite en G League perd de sa pertinence.

“Il y a quatre ans, nous avons créé Ignite pour combler un vide dans le paysage du basket-ball, et je suis fier des contributions que nous avons pu apporter à cet écosystème. Avec l’évolution de l’environnement du basket-ball chez les jeunes et dans les universités, le moment est venu de franchir cette étape.” – Shareef Abdur-Rahim, Président de la G League

Depuis 2020, plusieurs grands talents sont passés par Ignite avant d’intégrer la NBA. On peut citer Jalen Green (2è choix en 2021), Jonathan Kuminga (7è choix en 2021) ou plus récemment Scoot Henderson (3è choix en 2023).

Dans l’effectif actuel, Matas Buzelis (19 ans) et Ron Holland (18 ans), sont tous les deux projetés dans le haut de la Draft 2024. Et ce seront donc les derniers joyaux issus du projet.

