Brian Shaw va rester à la Team Ignite : à défaut d’avoir un banc NBA, le technicien va s’occuper des prospects en G League

Brian Shaw était sur les tablettes des Pacers mais depuis la nomination de Rick Carlisle dans l’Indiana, l’ancien entraîneur des Nuggets va rester un an de plus en G League. En charge de la team la plus hype de la ligue mineure : la Team Ignite. Cette solution pourrait être un bon tremplin médiatique pour Brian Shaw afin de postuler sur les bancs de la Grande Ligue dans les années à venir.

Brian Shaw, après une saison sur le banc de la Team Ignite, était pressenti pour regagner la NBA dès cette année. Convoité notamment par les Pacers, Shaw devrait finalement rester sur le banc de l’équipe basée à Walnut Creek. Cette dernière a conclu la saison avec un bilan de 8 victoires pour 7 défaites et une qualification en Playoffs, avant de s’incliner au premier tour du final 8 de la G League contre la réserve des Raptors. Un bilan suffisant pour proposer une prolongation à Brian Shaw d’après Marc J. Spears d’ESPN. Cette équipe, présentée comme une alternative au basket universitaire, propose notamment aux jeunes prospects de découvrir le niveau professionnel en ligue mineure, avec un salaire à la clé. La Team Ignite permet donc aux jeunes séduits par les alternatives australiennes, européennes voire chinoises de rester au pays avec les mêmes avantages qu’à l’étranger. Inaugurée en avril 2020, cette équipe avait notamment réussi à récupérer Jonathan Kuminga et Jalen Green, tous les deux attendus dans le Top 5 de la Draft NBA 2021.

Dans ce mercato des coachs où les portes se ferment petit à petit, Shaw n’aurait peut-être pas eu la chance de retrouver un banc NBA dès cette année. Après la nomination de Rick Carlisle aux Pacers, Shaw ne figurait plus dans les rumeurs. Les équipes avec un banc vacant sont désormais le Magic, les Blazers, les Wizards et les Pelicans. Toutes ces teams ne semblaient pas être sur le dossier Shaw. Le technicien a pourtant un profil qui pourrait plaire aujourd’hui avec son passé de joueur. La preuve, Juwan Howard, Chauncey Billups, Jason Kidd ou encore Penny Hardaway ont pu être mentionnés dans différentes rumeurs, Kidd trouvant finalement un poste à Dallas et Billups étant en course pour devenir entraîneur des Blazers. S’il a peut-être un CV moins flashy que ces derniers, Brian Shaw profitera d’au moins une saison supplémentaire avec la Team Ignite pour tenter de faire monter sa cote, lui qui avait connu une première expérience de head coach pas vraiment concluante chez les Nuggets entre 2013 et 2015.

Pas encore le moment pour l’ancien joueur du Heat et des Lakers de revenir sur un banc NBA. Il tentera de mieux figurer en G League pour que son nom circule dans le prochain mercato des coachs. La hype autour de son équipe pourrait aider l’entraîneur à se retrouver un peu plus dans la lumière. Il pourra notamment compter sur le prospect chinois Fanbo Zeng et le grand espoir Michael Foster, entre autres.

Source texte : ESPN