Bilans de la saison 2020-21 : tout ce qu’il faut savoir sur les 14 franchises privées de Playoffs, de A à Z en passant par le D de défaite

Le programme d’un bilan chez nous c’est : ce qu’avait annoncé TrashTalk, ce qu’il s’est vraiment passé, l’image de la saison, celui qui a cartonné, celui qu’on attendait et qu’on attend toujours, et la suite. On a en stock des équipes qui ont arrêté de jouer en janvier, d’autres en mars, et d’autres qui y ont cru jusqu’au bout pour aller en Playoffs, mais au final c’est un peu la déception pour tout le monde. Bienvenue au défilé du 14 juillet : autrement dit un défilé de bons gros tanks !

Mais il faut boire voir le verre à moitié plein puisqu’il y a tout de même de bonnes choses, des joueurs prometteurs, des exploits, une alchimie chez certaines franchises, tout ce qui servira à mieux démarrer la saison prochaine et pourquoi pas tenter de se qualifier en Playoffs…