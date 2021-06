Collin Sexton pourrait être tradé par les Cavaliers : qui veut d’une saison pas chère du meneur feu follet à 24 points ?

Bientôt éligible à une extension de contrat, Collin Sexton pourrait faire ses bagages de Cleveland plus tôt que prévu. Les Cavs envisageraient en effet de s’en séparer, eux qui détiennent le troisième pick de la Draft NBA 2021. Est-ce que l’heure est venue de changer de cap ?

Cette possibilité de transfert a été soulignée par Jeremy Woo de Sports Illustrated. Éligible à une extension pour le max cet été, Collin Sexton a peut-être déjà joué son dernier match avec les Cavs, qui doivent aussi gérer le cas Jarrett Allen, fraîchement débarqué en janvier et également sur le point de demander une grosse prolongation. La direction des Cavs aurait mis la priorité sur Allen et la Lottery de la Draft a redistribué quelques cartes dans l’Ohio. Cleveland choisira en numéro 3, et la cuvée est très prometteuse sur les postes de guards avec Jalen Green et Jalen Suggs, qui devraient être dispos pour Cleveland. Pour les Cavs, d’un point de vue financier (n’oublions pas non plus le contrat XXL de Kevin Love) et sportif, ça pourrait être le bon moment pour transférer Sexton, qui reste sur sa meilleure saison en carrière avec 24,3 points de moyenne et qui pourrait donc intéresser plusieurs franchises. Problème : le poste de meneur est assez bouché dans la Grande Ligue et peu de franchises apparaissent comme un lieu évident pour lui. Deux explications se posent pour justifier cela : Sexton n’est certes pas cher aujourd’hui, mais encore faut-il trouver une équipe qui souhaite lui offrir un contrat suffisant pour les années à venir, lui qui peut devenir agent libre restrictif en 2022. L’autre élément, c’est que la plupart des équipes ont déjà leur projet de meneur(s) à développer, des picks de draft pour en trouver ou un meneur établi bien installé. Et puis si Sexton a un talent certain, il n’est pas encore accompli sur le poste de meneur, lui qui est souvent perçu comme un joueur incapable de faire progresser ses copains. Cela pourrait refroidir certaines franchises potentiellement intéressées. New York pourrait cependant tenter le coup. Un temps mentionné pour faire venir Kendrick Nunn et possédant de la marge salariale, les Knicks pourraient y trouver leur compte en optant pour Collin Sexton. Il faudra surveiller New York cet été. On pense aussi aux Rockets, en quête de talents. S’ils se positionnent sur un intérieur comme Evan Mobley malgré la présence de Christian Wood, ça pourrait ouvrir la porte à une venue de Sexton, reste à voir si les Rockets ont les assets suffisants pour séduire Cleveland.

Les Cavs, eux, doivent à tout prix récupérer un bon pick de draft ou un joueur capable de contribuer pour rentabiliser le potentiel départ de leur meneur. Avec un salaire d’environ six millions de dollars aujourd’hui, Sexton n’a pas un contrat suffisamment élevé pour espérer plus, à moins d’un package combiné avec Taurean Prince ou Larry Nance Jr., qui pèsent chacun plus de dix millions de billets verts. Kevin Love présente lui un problème inverse : un trop gros salaire pour espérer être refourgué à une autre franchise. Un package avec l’ailier-fort à 30 millions la saison jusqu’en 2023 paraîtrait fou. Le GM des Cavs, Koby Altman, devra en tout cas se creuser la tête pour ne pas se faire enfler et obtenir une contrepartie solide. Ce trade de Collin Sexton risque de représenter un tournant au sein de la franchise et il faut bien le prendre. N’étant pas une franchise très attirante pour les agents libres et possédant des jeunes à fort potentiel, les Cavaliers doivent à tout prix progresser pour que leur projet reste cohérent.

Les coulisses de la NBA commencent à s’enflammer depuis la Lottery de la Draft, et le mercato de cet été pourrait être plus animé que prévu. Entre les déceptions de Playoffs, les équipes qui doivent s’ajuster au vu de la Draft et les opportunistes qui ne vont pas manquer de faire leurs affaires, des surprises pourraient arriver le 29 juillet, soir de la Draft, mais aussi après. Collin Sexton payera peut-être les pots cassés du pick numéro 3 de Cleveland, à voir quelle sera la répartie dégottée par le management des Cavs si ça arrive.

Source texte : Sports Illustrated