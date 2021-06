Les Pistons pas forcément fixés sur Cade Cunningham : tiens, on pourrait finalement avoir du suspense le soir de la Draft

En remportant le gros lot le soir de la Lottery, les Pistons ont gagné le privilège de choisir en numéro un à la prochaine Draft NBA. Et pour beaucoup, cela signifie que Cade Cunningham portera le maillot de Detroit à partir de la saison 2021-22. Pour beaucoup, mais pas forcément pour les Pistons…

Considéré comme le grand favori pour être le first pick de la Draft NBA 2021, Cade Cunningham pourrait-il atterrir ailleurs que dans le Michigan ? Visiblement, si l’on en croit les dernières infos en provenance de Chicago où se déroule actuellement le NBA Combine, c’est une possibilité. Car d’après Sports Illustrated, les Pistons ne seraient pas fermés aux autres options qui se présentent à eux. Et bien évidemment, quand vous possédez le premier choix, les options ne manquent pas. Le manager général Troy Weaver serait également très intéressé par l’intérieur formé à USC Evan Mobley, ainsi que l’arrière ayant évolué en G League Jalen Green. Ces trois-là sont habituellement considérés comme les choix immanquables dans une Draft NBA 2021 qui promet, avec également Jalen Suggs voire Jonathan Kuminga. Autre option à ne pas exclure, celle d’un trade, même si elle semble peu probable. Comme mentionné par Jeremy Woo de SI, les Pistons peuvent théoriquement échanger leur premier choix s’ils estiment pouvoir obtenir ce qu’ils veulent plus bas dans la Draft, tout ça en récupérant une contrepartie supplémentaire. On imagine mal Detroit emprunter ce chemin-là mais la principale information qu’on retient de ces nombreux bruits de couloir, c’est que Cade Cunningham n’est pas forcément un lock pour le premier choix de la Draft 2021. Et ça, c’est un peu une surprise étant donné que le produit d’Oklahoma State est souvent perçu comme LA star de sa cuvée.

In wake of the lottery, there’s thought circulating around the NBA that the Pistons’ choice at No. 1 is not clear-cut. Why Detroit’s decision process may be more complex than expected, notes on combine standouts and more: https://t.co/8We5uS7NNU

— Jeremy Woo (@JeremyWoo) June 25, 2021