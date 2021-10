Cade Cunningham a joué au basket et les Pistons ont gagné un match : une phrase, deux bonnes nouvelles, c’est la teuf à Detroit

Evènement non-négligeable cette nuit à Detroit. On l’attendait, on s’impatientait même, et cette nuit le n°1 de la Draft a donc fait ses premiers pas avec les Pistons, une grosse vingtaine de minutes pour gambader et trouver des sensations. Cerise sur le gâteau ? Detroit a même gagné son premier match de la saison face au Magic. De là à y voir un rapprochement pas sûr, mais ça fait quand même deux bonnes nouvelles pour les Pistons, alors le Michigan est en fête.

Petit détail de l’histoire, les Pistons fêtaient cette nuit les 40 ans du premier match à Detroit d’un rookie nommé Isiah Thomas, dépucelage lors duquel le futur Hall Of Famer et double-champion NBA claquera la bagatelle de 31 points et 11 passes. Spoiler, le petit génie Cunningham en est bien loin ce matin mais annonce essentielle : Dwane Casey avait prévu qu’il valait mieux y aller doucement avec son poulain. 25 minutes max prévues pour le crack, un échauffement en somme, une prise de température utile avant de monter en régime progressivement. Et c’est exactement ce à quoi nous aurons assisté ce soir, au détail près que la présence de Cade a semblé galvaniser les troupes du Michigan cette nuit avec cette première victoire de la saison. Cade ? 2 points, 7 rebonds et 2 passes en 19 minutes, un drive puissant et soyeux pour débloquer le compteur, 6 rebonds au premier quart mais surtout la sensation de voir un mec qui essaie respectueusement de se fondre dans le décor en y ajoutant un peu de saveur. Du hustle aussi, on l’a vu se jeter au sol pour arracher un ballon, et donc, surtout, des Pistons presque à l’unisson pour aller décrocher leur première win.

Pistons starters appear to be Hayes, Cunningham, Bey, Grant and Stewart. Two of these players can legally buy alcohol. — James Edwards III (@JLEdwardsIII) October 30, 2021

Un match qui aurait pu tomber dans l’escarcelle de deux frères allemands, Franz et Moritz Wagner ayant failli faire cette nuit du Magic le Bayern Munich floridien (32 points pour les reuhfs, à 7/12 du parking), ou dans celle de Cole Anthony et de son back-up R.J. Hampton. Mais assez parlé de la classe de CP d’Orlando et big up cette nuit à ces Pistons, à Jeremy Grant, son gros début de match et ses 22 points, à un duo Kelly Olynyk / Josh Jackson qui serait coupé à peu près dans toutes les franchises au monde mais qui fait diablement le taf depuis le début de saison avec les Pistounes, big up aussi à un Isaiah Stewart solide dessous, à un Killian Hayes encore maladroit mais qu’on a vu plutôt à son aise aux côtés de son nouveau teammate, à ce Tonton Cory Joseph toujours utile. Une victoire acquise du fait d’un gros run de fin de troisième quart (19-4), et un sacré gros bol d’air donc pour Detroit, qui quitte ce matin le costume poisseux de la la seule équipe de la Ligue incapable de gagner. Et si l’adversité les y auront peut-être bien aidé, ça n’enlève en rien l’envie démontrée et la hype logique entourant les débuts du potentiel nouveau shérif de la ville.

Et les premiers points pour Cade Cunningham en NBA, avec les Detroit Pistons. pic.twitter.com/LSzUBImUt4 — Pistons France (@DetPistonsFR) October 31, 2021

Cinquième match et première victoire pour les Pistons, sixième match et cinquième défaite pour le Magic. Il y avait une odeur de Gueugnon-Laval cette nuit à la Little Caesars Arena, une odeur de G League voire de NCAA, mais certains des gamins entrevus seront peut-être les stars de demain. Enfin d’après-demain. Mais bon, Paris ne s’est pas fait en un jour, sauf en Betclic Elite.