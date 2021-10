Programme NBA : un Bulls – Jazz qui sent bon les nineties et enfin les grands débuts de… Cade Cunningham ?

C’est samedi et le samedi, on peut clairement faire nuit blanche devant la NBA. Bon, c’est le cas aussi les autres jours mais on s’est compris. Et en plus, vous savez quoi, il y a un sacré programme au menu cette nuit, avec pas moins de onze matchs dont un dès 23h. Let’s go !

_____

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

23h : Wizards – Celtics (sur BeIN Sports)

Wizards – Celtics (sur BeIN Sports) 1h : Pistons – Magic

Pistons – Magic 1h : Pelicans – Knicks

Pelicans – Knicks 1h30 : Pacers – Raptors

Pacers – Raptors 1h30 : Sixers – Hawks

Sixers – Hawks 2h : Bulls – Jazz

Bulls – Jazz 2h : Grizzlies – Heat

Grizzlies – Heat 2h : Bucks – Spurs

Bucks – Spurs 2h30 : Warriors – Thunder

Warriors – Thunder 2h : Wolves – Nuggets (pensez au changement d’heure)

Wolves – Nuggets (pensez au changement d’heure) 3h : Suns – Cavaliers (pensez au changement d’heure)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Pistons – Magic (1h) : what ?!? Pistons – Magic ? Quand il y a un Bulls – Jazz qui rappelle des souvenirs ou un Grizzlies – Heat particulièrement alléchant ? Du calme. Déjà, première chose, c’est le match de la nuit selon nous et ensuite, c’est peut-être la seule fois où l’on a une raison valable de parler des Pistons et du Magic dans cette rubrique. Et cette raison, elle se nomme Cade Cunningham. Parce que oui, même si le coach de Detroit Dwane Casey a déclaré hier qu’aucune date n’était fixée pour les grands débuts du premier choix de la Draft NBA 2021, Cade pourrait bien jouer son premier match cette nuit contre Jalen Suggs et les gamins d’Orlando. En effet, Cunningham n’est pas sur l’injury report, lui qui vient de retrouver l’entraînement avec les Pistons suite à sa blessure à la cheville. On ne s’attendait pas à le voir si vite sur les parquets au vu des dernières infos mais visiblement, the time is now. Hâte !

No. 1 overall pick Cade Cunningham is not listed in the injury report for tomorrow’s game against the Magic, meaning is NBA debut is likely. — James Edwards III (@JLEdwardsIII) October 29, 2021

# À SURVEILLER EGALEMENT

le duel des copains de St. Louis Bradley Beal – Jayson Tatum

le retour de Julius Randle à la Nouvelle-Orléans

Ben Simmons qui retrouve les Hawks, ah non mince

le Bulls – Jazz avec Toni Kukoc, Jeff Hornacek et Greg Ostertag

Ja Morant qui va affronter les chiens de Miami

le festival de Giannis contre les jeunes Spurs

Stephen Curry qui pourrait enfin marquer un point dans un quatrième quart-temps face au redoutable Thunder

Anthony Edwards contre les Nuggets, parce que Anthony Edwards

le retour dans l’Arizona de la légende de Phoenix Ricky Rubio

_____

Avec le changement d’heure, les Français lambda pourront dormir une heure de plus. Mais pour les drogués de la NBA, ça veut surtout dire qu’il faudra se montrer vigilant pour ne pas rater une heure de basket. Alors faites gaffe !