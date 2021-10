Programme NBA : un Mavericks – Kings dès 20h30 et un Bucks – Jazz juste derrière, elle est pas belle la vie ?

Ahhh le dimanche soir et les matchs qui commencent tôt. Quel bonheur ! Quel bonheur de pouvoir se poser devant la NBA en prime time, tout ça avec son plus beau costume d’Halloween. Oubliez « Rémi sans famille » ou Clermont – Marseille, ce soir c’est League Pass dès 20h30.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

20h30 : Mavericks – Kings (sur BeIN Sports)

0h : Hornets – Blazers (sur BeIN Sports)

0h : Bucks – Jazz

0h30 : Nets – Pistons

3h30 : Lakers – Rockets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Jazz (0h) : ohh la belle petite affiche entre deux poids lourds de chaque conférence. À notre gauche, on a Milwaukee, champion NBA en titre. Et à notre droite, Utah, meilleur bilan de la saison régulière l’an passé. Cela devrait donc faire quelques étincelles, d’autant plus que les Bucks comme le Jazz sont tombés hier, respectivement contre San Antonio à la maison et face aux Bulls à Chicago. Chaque équipe voudra donc éviter de faire un 0/2 en back-to-back, de quoi avoir un match bien intense. Gênée par des petits bobos depuis le début de la saison (Jrue Holiday, Brook Lopez, Donte DiVincenzo, Bobby Portis), la bande à Giannis Antetokounmpo n’a remporté que trois de ses six premiers matchs, avec déjà deux revers à la maison. Côté Utah, la défaite à Chicago samedi n’était que la première de la saison, le Jazz ayant raflé la win lors de ses quatre premières oppositions.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Luka Doncic qui doit se bouger le popotin contre des Kings en feu (deux victoires de suite, attention)

le nouveau show de Miles Bridges face aux Blazers

Kevin Durant qui fait joujou face aux Pistons. Mais attention fans des Nets, protégez-vous

Les papys de Los Angeles contre les gamins de Houston. Plutôt expérience ou fougue de la jeunesse ?

_____

Voilà voilà. Cinq matchs seulement mais quelques affiches plutôt kiffantes, et surtout une soirée qui commence très tôt grâce au changement d’heure. Alors profitez-en, c’est pas tous les jours.