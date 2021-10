Kevin Durant prend une prune de 25 000 dollars : vu comment il a mis Torrey Craig à l’amende, ce dernier pourra lui payer

Kevin Durant a fait la une des highlights hier avec son crossover très très sale sur Torrey Craig, mais aussi… en balançant le ballon dans les tribunes en guise de frustration après une faute. La NBA n’a pas trop kiffé, et KD vient – sans surprise – de prendre une belle amende.

Allez hop, 25 000 dollars supplémentaires dans les caisses de la NBA. C’est ESPN qui l’indique. Kevin Durant s’y attendait, lui qui s’était rapidement excusé pour son petit pétage de câble. Petit rappel pour ceux qui n’ont pas suivi le truc. À cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, dans le match opposant les Nets aux Pacers vendredi. T.J. McConnell a fait une faute en transition sur KD histoire de stopper l’action et visiblement, ce dernier n’a pas trop apprécié. Il a pris le ballon et l’a balancé sans retenue dans les travées du Barclays Center. On ne sait pas si quelqu’un a pris la gonfle en pleine tronche mais le geste n’est évidemment pas acceptable. Après la rencontre, Durant a déclaré qu’il voulait lancer la balle contre la planche et non en tribunes, eh bah va falloir travailler la précision Kevin. En tout cas, KD a eu de la chance car il aurait très bien pu se faire expulser de la rencontre. Au lieu de ça, il n’a pris qu’une petite faute technique et a pu finir les Pacers tranquillement pour une victoire de Brooklyn 105-98.

Y’a quelqu’un qui a mangé un ballon taille 7 à pleine vitesse dans la gueule là.pic.twitter.com/p6q41fhng0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2021

« Je sais pas, j’avais l’impression d’être tout seul dans la salle, dans un match pickup au lieu d’un match NBA. Je ne peux pas faire ça. Cela aurait pu coûter le match à mon équipe, mais cela n’arrivera plus, en tout cas je l’espère. Je ne savais pas que je pouvais me faire expulser pour ça. Je suis content d’avoir pu rester dans le match. Je suis sûr qu’une grosse amende va arriver, mais ça ne me dérange pas de donner. » – Kevin Durant, via ESPN

Pas habitués à ce genre de geste d’humeur de la part de KD, on a tous un peu halluciné en voyant Durant soudainement se transformer en quarterback. Peut-être que le début de saison pas tip top des Nets lui tape un peu sur les nerfs. En même temps, KD évolue à un niveau de MVP (28,5 points, 10,2 rebonds, 5,3 passes, 1,0 interception, 56% au tir) pendant que Kyrie reste chez lui et que James Harden commence seulement à monter un peu en puissance, tout ça pour un bilan tout juste à l’équilibre (trois victoires, trois défaites). Y’a de quoi être un peu frustré…

Allez, on oublie ça et on passe à autre chose. Mais qu’on ne t’y reprenne pas KD, c’est pas bien de jeter le gros ballon orange dans les tribunes, tu n’es pas tout seul hein.

Source texte : ESPN