Interrogé à propos du leadership au sein de son vestiaire, Mat Ishbia, propriétaire des Phoenix Suns, en a profité pour rappeler la place que Devin Booker occupe au sein de l’équipe selon lui. Pensées sincères ou moyen d’écarter les rumeurs de trade ? Faites vous votre avis.

Qui dit fin de saison anticipée pour Phoenix dit conférence de presse face aux journaleux de l’Arizona pour le propriétaire des Suns, Mat Ishbia. Le coup de poker Beal ayant été un sacré échec jusqu’à présent, l’ami Mat doit répondre pour beaucoup des soucis des Suns. Mais il ne l’a pas oublié, son équipe de Phoenix a pu compter sur un énorme Devin Booker pour la plupart des matchs de la dernière série des Suns. Quand on le questionne sur le leadership et les responsabilités chez les Suns, la réponse de Mat Ishbia peut donc être résumée en deux mots : Devin, et Booker.

“On a de grands leaders. On a des bonnes personnes. Le coach est le leader, et en même temps on a Devin Booker, le visage de cette franchise, qui est un grand leader et s’assure que les gens qui autour de lui se donnent à fond.

“On a de grands leaders. On a des bonnes personnes. Le coach est le leader, et en même temps on a Devin Booker, le visage de cette franchise, qui est un grand leader et qui s’assure que les gens autour de lui se donnent à fond. Ce qu’il fait dans la salle vidéo, ce qu’il fait au centre d’entraînement, ce qu’il fait dans le vestiaire… Devin Booker est ce gars, c’est le visage de cette franchise et il sera là pour les 10 prochaines années minimum, jusqu’à sa retraite je l’espère. Devin est ce gars là, mais on a Kevin Durant, on a Bradley Beal, on a des joueurs qui ne jouent pas autant et qui jouent un rôle dans le leadership. Je pense que c’est un effort d’équipe, mais en même temps je regarde les coachs, les joueurs stars et ce qu’ils font pour s’assurer que les gens autour d’eux se donnent à 100%. Le propriétaire, le general manager, tout le monde doit jouer son rôle. Qui est le leader sur le terrain ? C’est probablement mieux de demander ça au coach, au GM ou aux joueurs, car je suis moins renseigné qu’eux, mais pour moi c’est le coach et Devin Booker. » – Mat Ishbia

Cette intervention de Mat Ishbia intervient peu de temps après les récentes rumeurs disant que Devin Booker voudrait rester aux Suns tant qu’il sera convaincu que le projet pour gagner le titre est cohérent. Ishbia l’affirme, le désir de s’associer sur le long terme est mutuel et Devin Booker n’a pas à s’inquiéter d’un trade. On sait que les choses peuvent changer très vite d’une saison à l’autre en NBA, mais pour le moment, les Suns tiennent à leur arrière star.

Il faut aussi garder à l’esprit les dernières rumeurs indiquant un fort intérêt des Knicks pour Devin Booker, prêts à “presque tout” pour associer l’arrière de Phoenix à Jalen Brunson sur un backcourt de scoreur élites. Cette information provient également du journaliste principal suivant les Suns pour PHNX Sports, une source sérieuse donc. Il est donc possible que Mat Ishbia soit aussi dithyrambique à propos de Devin pour dissiper ces histoires et faire rester son guard en Arizona.

Avec un Kevin Durant pas satisfait, un coach sur la sellette et un projet vivement critiqué, Mat Ishbia nous assure au moins d’une chose : Devin Booker est toujours autant apprécié au sein de la franchise des Soleils. Encore en contrat jusqu’à 2028 avec les Suns, a priori, Devin Booker ne va nulle part. En tout cas, c’est promis par Mat Ishbia.