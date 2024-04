Kevin Durant frustré par son rôle dans l’attaque des Suns

Au lendemain du sweep encaissé par les Suns au premier tour des Playoffs, les dysfonctionnements à l’intérieur de l’équipe sont exposées au grand jour. Dans un long papier de The Athletic, on apprend notamment que Kevin Durant était frustré par la manière dont il a été utilisé par Frank Vogel et son staff cette saison.

Ce n’est pas la première fois que les mots Kevin Durant” et “frustration” se retrouvent dans la même phrase. Déjà, aux alentours de Noël, KD semblait frustré par la situation à Phoenix, certains allant jusqu’à remettre en question son implication dans l’équipe. Si Durant a rapidement réagi, assurant que “c’est des conneries” et qu’il était pleinement impliqué envers les Suns, la frustration n’est visiblement jamais vraiment partie.

D’après les insiders Shams Charania et Doug Haller de The Athletic, KD n’a pas trop apprécié son rôle au sein de l’attaque des Suns.

“D’après des sources, Durant n’était jamais à l’aise avec son rôle dans l’attaque de Phoenix aux côtés de Devin Booker et Bradley Beal. Ces mêmes sources ont indiqué que Durant avait continuellement des problèmes avec l’attaque, il se sentait trop souvent relégué dans le corner et estimait qu’il n’existait pas les bons systèmes pour tirer avantage de ses talents au sein de l’attaque, qui était construite autour des pick-and-rolls.”

KD qui squatte le corner pendant que Devin Booker fait du un-contre-un ou que les “meneurs” D-Book et Bradley Beal jouent en pick-and-roll, c’est effectivement une scène qu’on a vu à plusieurs reprises cette saison. Cela ne se remarque peut-être pas dans les stats, Kevin Durant réalisant une nouvelle saison à 27 points de moyenne en 50-40-85 avec 19 shoots tentés par soir. Mais il y a souvent eu des bouts de match où Durant semblait presque invisible. Notamment dans le premier tour de Playoffs face aux Wolves.

Contre la défense étouffante de Minnesota, le manque de structure au sein de l’attaque de Phoenix a été exposé au grand jour : pas de vrais systèmes pour profiter des talents offensifs du trio Booker – Durant – Beal, manque cruel d’automatismes, beaucoup trop d’isolations… bref les Suns ont été hyper prévisibles en attaque. Et cela a coûté très cher aux Cactus.

Au milieu de tout ça, Kevin Durant n’a pas eu l’impact espéré.

Malgré ses 33 points dans le Game 4 la nuit dernière, malgré des chiffres (26,8 points, 55% au tir dont 42% de loin et 82% aux lancers-francs) très honorables sur l’ensemble de la série, KD a quitté cette dernière avec le sentiment qu’il pouvait/devait probablement faire plus. Un sentiment qu’on a déjà pu avoir avec Durant au cours des dernières saisons.

Depuis son départ des Warriors en 2019, Kevin Durant n’a gagné que deux séries de Playoffs. Une en 2021 avec les Nets quand il évoluait à un niveau all-time, et une autre l’an dernier peu après son arrivée à Phoenix. En 2022 et en 2024, KD s’est fait sweeper à chaque fois au premier tour des Playoffs, sans réaliser de performances transcendantes. Des humiliations qui remettent forcément sur la table les questions autour de son leadership, en particulier cette année à Phoenix.

“Des coéquipiers et des gens proches de la franchise pensent que Kevin Durant aurait dû exprimer ses préoccupations de manière plus claire et plus directe à Frank Vogel et son coaching staff.” – The Athletic, en référence à la frustration de Kevin Durant sur son rôle offensif.

Attaquant all-time, joueur d’une polyvalence offensive rare, Kevin Durant estime qu’il devait avoir un rôle plus important à l’intérieur même du Big Three des Suns. Certains pointeront du doigt le coaching staff, d’autres diront que KD a sa part de responsabilités là-dedans, et puis il y a ceux qui souligneront aussi les blessures (notamment de Bradley Beal) et l’absence d’un vrai meneur de jeu pour expliquer le manque de structure au sein de l’attaque des Cactus.

Au final, peu importe dans quelle catégorie vous vous situez, une chose est sûre : la saison 2023-24 des Suns est un fiasco, et il faudra du changement pour espérer retrouver la lumière à Phoenix.

