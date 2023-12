“Frustré” – selon l’insider Adrian Wojnarowski – par la situation actuelle des Suns et auteur d’une performance bien terne à Noël, Kevin Durant attise malgré lui les rumeurs, certains se demandant s’il est encore totalement impliqué dans le projet de Phoenix. Fidèle à lui-même, KD est monté sur ses grands chevaux via les réseaux sociaux.

Peu avant l’affrontement entre les Suns et les Mavs au Christmas Day, Woj déclarait sur le plateau d’ESPN : “Lorsque vous parlez à des personnes à Phoenix, ils vous disent qu’ils ressentent la frustration de Kevin Durant”. Quelques heures après, KD a lâché l’un des pires matchs de sa saison – seulement 16 points à 4/11 au tir – dans la défaite des Suns contre Dallas. Il n’en fallait pas plus pour que certains commencent à douter de l’implication de KD.

“Il n’y est plus mentalement”, “Il est en train d’intégrer la discussion des plus grandes pleureuses”, voici le genre de messages que Durant a pu lire sur Instagram après le match. Et il a immédiatement réagi.

“Woj dit que quelqu’un d’autre ‘ressent’ ma frustration et maintenant on dit que je n’y suis plus mentalement. C’est incroyable ces conneries, ces gens peuvent mentir à mon égard, inventer des conneries, et vous allez y croire. Mais quand mes coéquipiers et mes coaches disent quel type de coéquipier je suis, vous l’ignorez lol.”

Kevin Durant has responded to the Woj report via IG.

Does this calm any concerns you had about KD? pic.twitter.com/rcqRyl1EK5

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) December 27, 2023

Jamais insensible aux critiques, Kevin Durant a du mal à accepter ceux qui remettent en question son investissement et son professionnalisme. Certes le timing n’est pas ouf pour passer au travers d’un match, surtout en antenne nationale le jour de Noël. Mais faudrait pas oublier que Durant reste l’une des seules valeurs sûres de Phoenix cette année : 30 points, 6 rebonds, 5 passes par match à 52% au tir, 47% de loin et 87% aux lancers-francs, tout ça en jouant 37 minutes par soir et ne ratant que quatre matchs sur 29, à 35 ans. Un peu injuste de lui tomber dessus maintenant non ?

Et puis si frustration il y a, on a envie de dire que c’est normal hein. Les Suns affichent un bilan négatif à l’heure de ces lignes (14 victoires – 15 défaites), Bradley Beal est abonné à l’infirmerie, et le projet ambitieux mais à très court terme de Mat Ishbia ne décolle pas. Ce n’est clairement pas ce que Kevin Durant imaginait quand il a demandé son transfert pour Phoenix en février dernier, ou quand le front office des Suns a remodelé l’équipe durant l’intersaison.

Est-ce que ça signifie pour autant que KD a déjà la tête ailleurs ? Là on tombe dans le domaine des conclusions hâtives.

__________

