Les Suns s’inclinent contre les Nets pour la première du Big Three, KD en sueur (112-116)

Cette nuit, les Suns ont aligné pour la première fois de la saison leur trio de stars, composé de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Un match inaugural qui a viré au raté, puisque Phoenix s’est incliné à domicile face à Brooklyn.

La tuile pour Kevin Durant. La belle petite soirée pour Cam Johnson et Mikal Bridges. De retour dans leur ancienne maison, les deux ex-larrons de Phoenix ont été largement ovationnés par le public des Suns. On oublie pas deux purs soldats aussi facilement, surtout quand ils passent du temps à signer des autographes et discuter avec les fans avant la rencontre. Ils ont ce soir donné beaucoup de fil à retordre aux Soleils, qui n’ont pas réussi à en venir à bout.

Pour la première – très – attendue du trio Bradley Beal – Devin Booker – Kevin Durant, la défaite est frustrante. Les trois joueurs ont combiné pour inscrire 75 points, mais cela n’a pas suffi face à des Nets particulièrement appliqués qui ont réussi le coup de force dans le dernier quart. On a également senti Beal un peu en décalage vis-à-vis du jeu global de Phoenix, il faudra s’adapter à tout ça mais c’est avant tout une histoire de temps. Les absences de pièces importantes dans la construction telles que Grayson Allen et Eric Gordon ont aussi pénalisé les Suns.

Face à un Cam Thomas déchaîné en fin de rencontre, les tentatives forcées des locaux ne trouveront pas la réussite attendue. Les boules pour Kevin Durant, qui perd face à son ancienne équipe. Manquerait plus que les Nets ne finissent champions, ce qui ferait au passage particulièrement plaisir au rédacteur de ces lignes. Les Nets signent un beau succès à l’extérieur, après la défaite à Sacramento. Rendez-vous dès demain soir, à Denver, chez les champions NBA en titre pour la suite.