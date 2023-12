Cette nuit les Pistons ont concédé une défaite logique face aux Sixers, mais l’info la plus croustillante est évidemment que ce revers est le 21è de suite de la franchise du Michigan. Iront-ils chercher le record de la honte ?

Et hop, une de plus. Cade Cunningham qui prend des tirs à 1 contre 5 en contre-attaque, Isaiah Stewart qui se fait expulser pour être tombé dans le piège Beverley, un Joel Embiid en mode carnivore et très vite un carnage au tableau d’affichage. Ça fait donc 21 défaites de suite et la drôle de sensation que cette équipe n’est pas près de gagner un match, le record de 28 cartons de suite est en péril comme il l’a rarement été.

………………. 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/3pJ65LuH9u

Trois déplacements à venir (Sixers, Bucks et Hawks) qui pourraient, qui devraient monter la note à 24, et ensuite la réception du Jazz qui semble être la seule manière pour Detroit de regagner un match en 2023, car derrière les Nets, les Celtics et les Raptors se présenteront pour terminer l’année…

Est-ce qu’on va faire un article à chaque défaite des Pistons ? Oui. Est-ce qu’on va réussir à trouver des idées originales pour évoquer les défaites soir après soir ? Oui, et on commence dès ce matin avec une recette de tarte à l’oignon, ouais on a pété un câble à force de regarder jouer ces losers.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

6 oignons de taille moyenne

25 cl de lait

60 cl de crème légère

2 oeufs

Sel

Poivre

1 pâte brisée

Une poignée de comté râpé

Préparation :

Éplucher et émincer les oignons en fines lamelles, les faire revenir et légèrement dorer, à la poêle, avec un filet d’huile d’olive

Dans un bol, mélangez la crème, le lait, le sel, le poivre et les oeufs

Ajoutez les oignons cuits et le comté râpé

Versez votre préparation sur votre pâte préalablement piquée, à l’ancienne

Hop, au four, entre 30 et 45 minutes à 180, selon ton four

Bon appétit, et faites que les Pistons continuent à perdre parce qu’on a plein de tips à vous filer.