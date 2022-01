Killian Hayes retrouve des couleurs avec la second unit : perdre sa place de titulaire, un mal pour un bien pour le Frenchie ?

Remplaçant depuis trois matchs, Killian Hayes prend ses marques avec la second unit des Pistons et le résultat est plutôt prometteur. Et si ce nouveau rôle était la solution idéale pour le meneur tricolore ?

Gêné par une grosse blessure à la hanche pendant sa saison rookie, Killian Hayes espérait profiter de cette seconde année pour montrer ses skills. Malheureusement, Kiki n’arrive pour le moment pas à confirmer tout son potentiel et son coach, Dwane Casey, a décidé de changer ses plans en sortant le frenchy du cinq de départ au profit du plus expérimenté Cory Joseph. Si le vétéran se voit ainsi récompensé de son bon mois de janvier, on était surtout intéressé par le sort de Hayes et son nouveau rôle dans l’équipe. La première bonne nouvelle c’est que son temps de jeu ne diminue pas par rapport au moment où il était titu’, on est donc loin d’une perte de confiance de la part du staff. L’autre bonne nouvelle, c’est que le joueur semble libéré avec les remplaçants. Loin des projos du cinq de départ et de la cohabitation avec Cade Cunningham sur le backcourt, Killian Hayes gagne en responsabilités avec la second unit et il peut davantage avoir la balle en main et organiser le jeu. Cette nuit contre Orlando, Kiki a sorti un bon match, s’imposant comme le leader de la révolte de Detroit avant la pause. Toujours aussi sérieux défensivement et à la passe, il a également montré plus d’agressivité en attaque, comme le prouvent ces six passages sur la ligne des lancers (record en carrière). Un échantillon certes limité mais qui a convaincu le staff et Casey, lequel est satisfait des résultats de cette expérimentation. Des propos retranscrits par Omari Sankofa II de Detroit Free Press.

« Je pense qu’il est plus détendu. Il joue avec un peu plus de confiance, il est plus en contrôle et il parle plus. Il ne cherche pas à savoir qui de Cade ou lui doit gérer le jeu. Cory a plus d’expérience dans ce domaine et joue de manière plus détendu. C’est pourquoi je pense qu’en ce moment, ça colle bien. » […] « J’aime la façon dont il joue maintenant. Il est à l’aise. Défensivement, il défend toujours bien. Nous allons regarder cette rotation et l’expérimenter pour l’instant. »

On l’avait déjà mentionné en début de saison mais la complémentarité entre Killian et Cade était un gros débat et la nécessité pour chacun d’avoir la balle en main risquait de limiter l’impact du second, d’autant plus qu’aucun n’est vraiment connu pour briller en catch-and-shoot (33% du parking pour Cunningham, 29% pour Hayes). Un profil plus shooteur comme Cory Joseph (45% de loin cette année !) semble du coup plus logique à côté de Cade et cela offre un vrai rôle de créateur pour Kiki avec les joueurs du banc, lui permettant ainsi de gagner en confiance et de continuer tranquillement son développement sans pression. Qui sait, et si cette sortie du cinq était la meilleure nouvelle de la saison pour l’ancien de Cholet ?

Killian Hayes a perdu sa place de titulaire depuis trois matchs et les choses ne vont pas si mal pour autant. Un rôle étendu en sortie de banc, plus de possessions balle en main, une confiance en hausse, ça nous semble plutôt prometteur pour la suite tout ça. On attend désormais la confirmation !

Source texte : Omari Sankofa II / Detroit Free Press