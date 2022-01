Marc Gasol ne ferme pas la porte à un retour en NBA : c’est la saison des Grizzlies qui lui donne des envies pareilles ?

Rentré en Espagne après une expérience pas tip top chez les Lakers, Marc Gasol est actuellement concentré sur son projet avec le club de Gérone. Cependant, même s’il fête aujourd’hui ses 37 ans, le frérot de Pau n’aurait pas complètement tiré un trait sur la NBA…

Peut-être que les résultats actuels de sa franchise de cœur lui donnent soudainement des envies de comeback. En même temps, les Grizzlies de Ja Morant sont l’une des équipes les plus excitantes du moment et apportent un énorme vent de fraîcheur sur la NBA. De quoi inspirer Marco ? Qui sait. En tout cas, il existe visiblement un scénario dans lequel Gasol refoule un jour les parquets de la Grande Ligue. Pas forcément le scénario le plus probable, car l’ancien pivot de Memphis est aujourd’hui focus à 100% sur son club de Gérone, lui qui possède la double casquette propriétaire – joueur au sein de cette équipe de deuxième division espagnole. Marc vient justement de retrouver les terrains récemment et souhaite s’investir à fond dans son club, qui est basé dans la ville où il a joué entre 2006 et 2008 avant de débarquer en NBA. Mais si l’on en croit ses récents propos à la radio Cadenaser (via Sportando), il y a toujours un intérêt envers lui de la part de certaines franchises US et il ne veut pas fermer cette option pour l’instant.

« En NBA, ils savent que je n’ai pas fermé la porte. Là je voulais faire mon truc avec Gérone et ils ont compris, peut-être plus que les gens ici en Espagne. La porte n’est pas fermée. Je ne dis pas que je vais revenir ou que je l’envisage, mais je sais qu’il y a de l’intérêt de la part de la NBA. Pour le moment, je suis concentré sur Gérone. »

Pas trop du genre à ressasser le passé ou à trop penser au futur, Marc Gasol veut relever les challenges qui se trouvent devant lui. Il a déjà réussi à se refaire une petite santé physique pour pouvoir à nouveau enchaîner les matchs, et a désormais pour objectif de faire grandir le club qu’il a lui-même créé en 2014. Un défi qui lui plaît et c’est bien ça le plus important au final pour Marco, qui a vécu une dernière saison compliquée avec les Lakers. Maintenant, peut-être que les sirènes de la NBA peuvent le convaincre à tenter une ultime expérience histoire de refermer le chapitre américain d’une meilleure manière. Des petites rumeurs ont notamment fait surface récemment concernant un éventuel comeback du pivot espagnol dans une franchise comme les Warriors. Avec son intelligence de jeu et ses qualités de passeur, on verrait bien Gasol dans la Baie de San Francisco pour filer un petit coup de main à l’intérieur, surtout que l’incertitude autour de James Wiseman – toujours à l’infirmerie – continue de grandir. Si Kevon Looney fait le taf sur le poste 5 et représente surtout un modèle de durabilité (49 matchs joués sur 49 cette année), si Draymond Green peut évidemment jouer pivot dans des séquences small-ball (mais blessé actuellement) et si Nemanja Bjelica est également dans le roster, Steve Kerr ne serait probablement pas contre un renfort supplémentaire.

Les Warriors n’ont pas vraiment l’intention de bouger à la prochaine trade deadline mais pourraient garder un œil sur Marc Gasol en marge du marché du buyout. On va donc nous aussi garder un œil là-dessus, car ça nous ferait bien plaisir de revoir Marco sur les parquets NBA une dernière fois.

Source texte : Cadenaser (via Sportando)