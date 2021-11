Marc Gasol va bientôt retrouver les terrains : direction Gérone, de la NBA à la D2 espagnole il n’y a qu’un pas

Si vous faisiez partie de ceux qui se posaient des questions sur l’avenir de Marc Gasol après son départ de la NBA, vous voilà désormais fixé. On savait qu’il était rentré en Espagne, désormais on sait aussi qu’il va continuer sa carrière dans son club de Gérone, où il avait déjà évolué avant de débarquer dans la Grande Ligue US en 2008.

Stop ou encore ? Visiblement, c’est encore. Alors qu’il s’interrogeait par rapport à son avenir sur les terrains, l’ancien pivot des Grizzlies a décidé de repartir pour une saison supplémentaire à 36 balais. Et comme Marco veut avant tout se faire plaisir après avoir joué une saison entière avec Dennis Schroder aux Lakers, il a décidé de fouler les parquets de la deuxième division espagnole. La nouvelle a été annoncée sur Catalunya Radio, et Gasol pourrait d’ailleurs faire ses grands débuts dans pas très longtemps. Quand ça ? Pas pour le prochain match de Gérone qui est prévu le 21 novembre, c’est un peu court, mais peut-être dès le début du mois de décembre. Le club espagnol – dont il est à la fois proprio et président – va affronter Huesca le 5 décembre prochain à la maison, et c’est probablement à ce moment-là que Marc jouera ses premières minutes. Il tentera alors d’aider Gérone à se sortir de la mauvaise passe actuelle, l’équipe catalane restant sur six défaites consécutives.

✍️ Una piulada, un dels germans Dupond i Dupont, i una decisió. El futur de Marc Gasol, en un tuit i en la informació d'@ernestmacia al @totcosta https://t.co/EWlBjw27MC — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 19, 2021

Alors que le grand club de Barcelone – qui a accueilli la dernière saison de Pau Gasol en 2020-21 – était intéressé par ses services, Marc Gasol a préféré prendre un chemin différent de son frangin pour conclure sa carrière de joueur. Passer des Los Angeles Lakers à Gérone, de la NBA à la D2 espagnole, niveau grand écart c’est pas mal mais Marco souhaite s’investir dans son club et sans doute retrouver le plaisir de jouer au basket, lui qui a connu une dernière saison plutôt frustrante dans la Grande Ligue (5 points, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 1,1 contre). Initialement recruté pour aider les Lakers à faire le back-to-back, le frère de Pau a joué la première partie de saison 2020-21 en tant que titulaire, avant d’être touché par le COVID et de perdre sa place dans le cinq au profit d’un certain Andre Drummond arrivé fin mars. Un scénario qu’il n’a pas trop apprécié, et qui l’a poussé à quitter Hollywood pour rentrer chez lui en Espagne après un trade aux Grizzlies.

Marc Gasol a fait son choix. La retraite, ce n’est pas encore pour tout de suite. Il a encore quelques paniers à marquer, quelques caviars à lâcher, avant de raccrocher définitivement les sneakers. Rendez-vous début décembre donc pour son retour sur les terrains sous les couleurs de Gérone.

Source texte : Catalunya Radio