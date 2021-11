Le Top 5 des actions de Nikola Jokic lors de sa saison rookie : par ici la pépite du jour, et ça fera même plaisir aux fans de Kenneth Faried

MVP la saison dernière, Nikola Jokic cartonne presque encore plus cette année. Le Joker est effectivement parti sur de très grosses bases, et aujourd’hui on commence à le prendre pour acquis. Mais n’oublions pas qu’on parle d’un mec qui fut sélectionné au deuxième tour de la Draft NBA. Un rookie qui n’était pas du tout attendu comme une future superstar…

Et pourtant, ce n’est pas comme s’il n’avait pas envoyé quelques signaux très prometteurs dès sa première saison NBA. Car les passes aveugles et autres caviars qu’on voit tous les soirs sur le League Pass quand on clique sur un match des Nuggets, eh bien ça ne date pas d’hier. La preuve avec cette vidéo qui vient de sortir sur la chaîne YouTube de la NBA et qui compile les cinq meilleures actions du Joker lors de sa campagne rookie en 2015-16. Au menu, comme vous pouvez l’imaginer, des dunks et chasedown blocks passes absolument magnifiques pour ses coéquipiers de l’époque. C’est notamment l’occasion de revoir Danilo Gallinari sous un maillot des Nuggets, ainsi que Randy Foye et surtout Kenneth « Manimal » Faried, qui se régalait grâce aux services de Jokic. Déjà, sa vision de jeu était folle. Déjà, il était trop facile. Pour rappel, Nikola avait été nommé dans la All-Rookie First Team en 2016 après une première saison prometteuse en 10 points, 7 rebonds et 2,4 passes décisives. Six ans plus tard, au regard de cette vidéo, on ne peut pas s’empêcher d’avoir un petit sourire quand on sait ce qu’est devenu le pivot serbe. C’est-à-dire un monstre.

C’est la pépite du jour. Une petite vidéo d’une minute et trente secondes avec un Jokic rookie qui fait déjà des misères aux défenses adverses. Nouvelle preuve que la vision de jeu, c’est quelque chose d’assez inné au final. Nouvelle preuve que la place à la Draft, ça ne veut pas toujours dire grand-chose.