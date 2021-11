Les Pelicans ont décidé de changer leurs habitudes alimentaires pour soutenir Zion Williamson : au revoir les raclettes au St Môret

Toujours en rééducation suite à sa fracture du pied droit subie à l’intersaison, Zion Williamson n’est pas encore prêt à retrouver les parquets mais les Pelicans font le max pour qu’il puisse retrouver sa meilleure forme physique. Ils vont même jusqu’à changer leurs habitudes alimentaires…

On le sait, le poids de Zion Williamson est un sujet assez sensible en ce moment, en particulier dans le contexte actuel avec sa blessure au pied. Et les Pelicans en sont parfaitement conscients, eux qui prennent certaines dispositions pour soutenir au mieux leur phénomène. D’après Brian Windhorst et Andrew Lopez d’ESPN, qui ont fait un point général sur la situation de Zion, la franchise de la Nouvelle-Orléans a récemment changé plusieurs membres de son staff, tout en modifiant certaines habitudes alimentaires. L’objectif, il est clair : faire le nécessaire pour que le premier choix de la Draft 2019 revienne et surtout reste en bonne santé. Parce qu’on parle quand même d’un freak de 21 piges qui a déjà passé pas mal de temps à l’infirmerie depuis son arrivée en NBA. 48 matchs ratés lors de sa saison rookie à cause d’une déchirure du ménisque, 11 matchs manqués au cours de sa campagne sophomore, et désormais cette fracture au pied qui l’oblige à mater le début de saison cata de ses copains depuis la touche, ça fait beaucoup quand même. Pour une franchise comme celle de NOLA qui base une grande partie de son projet sur Zion, c’est évidemment assez flippant. C’est surtout flippant pour les fans des Pels, qui supportent aujourd’hui une équipe bien éclatée (deux victoires, quatorze défaites, 14e de l’Ouest) et qui font sans doute déjà des cauchemars concernant un potentiel départ de Zion à l’avenir. Ce n’est pas encore d’actualité – on en reparlera à la prochaine intersaison quand Zion sera éligible à une extension de contrat – mais on se pose parfois des questions sur la relation entre Williamson et les Pelicans. Enfin, la manière avec laquelle le manager général David Griffin a communiqué publiquement sur la dernière blessure de Zion n’a pas trop tendance à rassurer non plus.

Au milieu de tout ça, il y a évidemment une question qui pèse – sans mauvais jeu de mots – beaucoup plus que les autres, c’est de savoir à quel moment Zion Williamson sera à nouveau opérationnel. Les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes puisque Zion a repris l’entraînement avec contact. Pas encore du cinq-contre-cinq, mais du un-contre-un. Une première étape importante en vue d’un retour, retour qui pourrait se faire au cours du mois de décembre si la rééducation continue à bien se dérouler. Comme le rappelle ESPN, Williamson devrait passer des examens supplémentaires la semaine prochaine pour voir où en est exactement sa guérison. Et une fois qu’il pourra reprendre les entraînements complets avec le groupe des Pels, on devrait en savoir un peu plus sur une potentielle date de retour. En attendant, les Pelicans vont continuer à enchaîner les défaites à se battre avec leurs armes, eux qui ont récemment récupéré les services de Brandon Ingram, également passé par la case infirmerie en début de saison.

On attend impatiemment le retour de Zion Williamson du côté de la Louisiane, mais grosse priorité à la santé du garçon. Il représente le présent et l’avenir de la franchise donc pas de risque, même si les Pels continuent d’accumuler les défaites. Encore et encore.

Source texte : ESPN