Zion Williamson réautorisé à s’entraîner avec contacts : doucement mais sûrement, Thanos se rapproche d’un retour

En plus des résultats désastreux, les Pelicans (2-13) ont dû faire face à une conséquente vague de blessures. Dans cet iceberg de tristesse, la Nouvelle-Orléans a de nouveau une raison d’être optimiste : Zion Williamson se rapproche petit à petit d’un retour après une fracture du pied. Un petit pas pour Thanos, un grand pas pour les Pelicans.

L’information a été rapportée hier soir par le journaliste d’ESPN Andrew Lopez : Zion Williamson est réautorisé à participer à des exercices avec contact. Cependant, le staff médical des Pelicans ne désire pas d’autre mauvaise surprise, l’ancien 1er choix de draft devrait donc commencer par des 1 contre 1 avant d’être réévalué le 24 novembre prochain pour d’éventuels entraînements en équipe. Plus tôt, ce mois-ci, Brian Windhorst déclarait dans l’émission NBA Today que l’ancien de Duke est encore « à quelques semaines » de reprendre les entraînements complets et que cela conduirait probablement son retour au mois de décembre, la piste semble être plausible si son prochain check-up s’avère encourageant. Un semblant de soulagement s’installe dans les rangs de la Nouvelle Orléans.

The Pelicans announce Zion Williamson has been cleared to participate in contact drills beginning with 1-on-1 workouts.

His next update will be on Nov. 24, which will determine if he can be available for full team workouts.

