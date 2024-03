Magic et Pelicans s’affrontaient à Orlando ce soir. Une match-up qui promettait entre deux équipes qui se ressemblent. Au final, une victoire coup de poing pour Orlando, qui n’a été inquiété qu’un quart-temps.

Pas d’absences trop gênantes avant de commencer ce match. Côté Pelicans, Dyson Daniels est blessé au genou et Matt Ryan est indisponible mais bon, on va pas faire comme si on savait qui c’était avant de checker l’injury report. Deux équipes semblables donc, à peu près au même point dans leur reconstruction et basées sur la même identité de jeu. A savoir : posséder six ou sept joueurs de plus de 2,02m, athlétiques et capables de switcher sur tout le monde. Les deux équipes sont cinquième de leur conférence. Autre point commun ? Les deux équipes sont menées par des ailiers-forts passés par Duke qui sont plus bâtis comme des buffles que comme des ailiers-forts.

Le Magic a l’occasion de doubler les Knicks si la soirée se passe bien. Le fait est qu’elle commence mal : les Pelicans prennent un bon lead dès l’entame et le buffle du Bayou envoie une grosse crêpe sur le buffle américano-italien pour bien commencer son deuxième match en carrière contre la franchise de Mickey.

Zion BLOCK

Herb FINISH pic.twitter.com/r2KUTk5UJI

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 21, 2024

Bonne nouvelle pour Orlando, le banc du Magic est toujours aussi percutant et réussit à sauver les meubles avec des grosses contre-attaques. Le Magic était à -12, il n’est qu’à -5 pour commencer le second quart-temps. Et pour commencer le second, Zion prend une deuxième faute offensive pour aller avec ses 4 pertes de balle et va faire un petit tour sur le banc alors qu’on joue depuis une minute. Jonathan Isaac profite de la diversion que constitue la présence de Joe Ingles sur le terrain, et alors que Herb Jones essaye de rediriger l’Australien vers le PMU le plus proche, Jonathan commence son chantier dans sa raquette et balance du gros 3.

Orlando finit par mener et enclenche un gros run de 21-6. Paolo Banchero – qui n’est pas dans le soir de sa vie jusque-là – obtient ses premiers points sur un contre illégal de Zanos avant de claquer un gros tomar bien sale. Jalen Suggs chauffe lui aussi, il envoie de la passe de gros malin et s’offre le scalp de Jonas Valanciunas pendant que Franz Wagner fait parler son footwork. Le Magic mène de 14 points peu après le début du troisième quart-temps.

JALEN SUGGS pic.twitter.com/ow83DV1YQk

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 22, 2024

Zion passe en mode harceleur, envoie une salade de coudes dans la tronche de Wendell Carter Jr. en lui hurlant dessus au passage. Deux actions plus tard, c’est sur l’arbitre qu’il gueule pour ne pas avoir eu de fautes dans la raquette. Il ne tarde pas à prendre sa quatrième et retourner une fois de plus s’asseoir. Paolo Banchero en profite pour obtenir son deuxième triple-double en carrière alors que le troisième quart-temps n’est pas encore fini et finit le quart sur un dunk à la dernière seconde. Orlando domine sous le cercle et s’est offert treize points sur rebonds offensifs dans le troisième quart-temps. Les Pels sont relégués à 20 longueurs.

CJ McCollum sonne la révolte et conclut un run de 10-0 des Pelicans. On a un match… jusqu’à ce que la synergie entre Paolo Banchero et les frères Wagner enterre définitivement les espoirs des Pelicans. Le ROY 2023 trouve Mo Wagner qui fait ficelle à 3 puis Franz Wagner vole un ballon et envoie son franchise player au dunk sur un alley-oop splendide. N’en jetez plus la coupe est pleine, la Louisiane sort le drapeau blanc.

Paolo Banchero finit la nuit avec 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives à 9/18 au tir et 2/5 à 3-points, bien aidé par les 22 points de Jalen Suggs. Zion et sa diète terminent avec 20 points, 7 rebonds et 2 interceptions à 8/15 au tir, mais 8 pertes de balle et 5 fautes. Trop de déchet pour espérer l’emporter contre une équipe sérieuse comme Orlando.

C’est donc Orlando qui remporte la bataille des cinquièmes seed de NBA, sur le score de 121 à 106. Les Floridiens ont une fois de plus pu compter sur un Paolo Banchero au four et au moulin et un Jalen Suggs tranchant. Orlando, ça tient !