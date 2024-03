En plein boom en ce moment, les Pelicans peuvent compter sur un Zion Williamson affûté. Le phénomène de la Nouvelle-Orléans est en jambes, claque de gros tomars, et guide son équipe vers la victoire soir après soir. Forcément, avec 10 kilos de moins à porter, tout est tout de suite plus facile.

7 décembre 2023, Las Vegas, Nevada.

Ce jour-là, les Pelicans disputent la demi-finale du In-Season Tournament face aux Lakers. C’est peut-être le match le plus important de la jeune carrière de Zion Williamson, et ce dernier est forcément attendu sous les projecteurs de Sin City. Résultat ? Une raclée de 44 points pour les Pels, avec un Zion transparent et dépassé (13 points en 25 minutes) face à la bande à LeBron James.

“J’ai pris ce match trop à la légère” dira Williamson après la rencontre. Une rencontre qui a visiblement servi de tournant.

“Je connais des gens à la Nouvelle-Orléans qui me disent que Zion Williamson a perdu plus de 10 kilos depuis le In-Season Tournament en décembre” a déclaré l’insider Brian Windhorst d’ESPN. “Et ses performances sont excellentes (depuis).”

Critiqué, voire même moqué pour ses kilos en trop, Zion Williamson semble (enfin) avoir pris conscience de l’importance d’avoir une condition physique digne d’un joueur NBA. Et les résultats sont sans appel.

Stephen A Smith a dit à la télévision publique américaine que des cuisiniers de New Orleans voulaient contacter Zion Williamson car il « mange carrément la table », l’autre il a répondu avec son record de saison 36 points à 13/16 au tir sur la meilleure défense de la NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2023

Plus tranchant, plus mobile, plus agressif, et tout simplement plus impactant dans tous les aspects du jeu (dont en défense), Zion Williamson fait des différences énormes pour porter la Nouvelle-Orléans sur la voie du succès.

Les Pels restent notamment sur 7 victoires en 9 matchs, avec un Zion à plus de 23 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne à 59% au tir (en 32 minutes). Sous son impulsion, NOLA a non seulement solidifié sa cinquième place à l’Ouest mais peut même rêver du Top 4 vu les résultats éclatés des Clippers en ce moment.

Cerise sur le gâteau : Williamson n’a manqué que trois matchs au cours des deux derniers mois.

ZION SOARS FOR THE OOP 😱

Pelicans-Nets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/RgFtS1uQWa pic.twitter.com/l46C5XmC9N

— NBA (@NBA) March 20, 2024

Toujours un sujet sensible en Louisiane, le poids de Zion Williamson est désormais dans l’ombre des très belles performances du bonhomme. Pourvu que ça dure !

__________

Source texte : Brian Windhorst (ESPN)