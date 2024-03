Carmelo Anthony : “Je n’ai jamais vu quelqu’un comme Victor Wembanyama durant ma carrière”

Interrogé hier par TrashTalk à l’occasion du tirage au sort de la phase de poule des Jeux Olympiques de Paris 2024, Carmelo Anthony s’est forcément attardé sur le phénomène Victor Wembanyama. Le jeune rookie des Spurs jouera à la maison cet été, et cela provoque l’excitation de Melo. Une excitation qui se couvre d’éloges, pour un profil que la star reconnait “ne jamais avoir vu durant sa carrière”.

Depuis son arrivée aux États-Unis, Victor Wembanyama affole les observateurs. Statistiques, aisance en jeu, leadership grandissant… Avant même la fin de sa première saison, le rookie des Spurs a montré qu’il serait – si le physique suit – un des visages du futur de la NBA. Et bien sûr, un visage du basket mondial. Forcément, cela ne laisse pas Carmelo Anthony de marbre. TrashTalk a pu échanger avec lui au sujet du Vic’, et il attend particulièrement les Jeux pour voir le Français briller à Paris.

“Il y a beaucoup d’excitation autour de Victor Wembanyama. J’espère qu’il jouera [à Paris]. J’adorerais le voir jouer. Vous n’avez pas souvent cette opportunité, d’être drafté en 1 et de jouer les Jeux Olympiques dans votre ville d’origine l’été suivant. J’attends donc cela. J’aime ce qu’il fait. J’aime son approche du jeu, son attention pour les détails. Il veut devenir meilleur.” – Carmelo Anthony

Une admiration qui ne trouve pas sa source dans les exploits très visuels du jeune joueur, mais plutôt dans son éthique de travail. Grands reconnaissent (futurs) grands ? C’est tout ce que l’on souhaite. Pour revenir à un basket plus NBA, ce cher Melo est enchanté par le fait que Wemby soit arrivé chez les Spurs. Son association avec Gregg Popovich est, selon Anthony, la meilleure chose qui pouvait arriver. Et cela ne devrait produire que du bon, car l’ex-star des Nuggets et des Knicks indique qu’il n’a jamais vu un tel joueur dans sa carrière.

“Je pense qu’il est dans dans une superbe situation et ne pourrait pas être avec quelqu’un de meilleur que Gregg Popovich. Popovich est le seul capable de réellement créer un chemin pour Wemby, qu’il devra suivre pour marquer les esprits. Je pense donc qu’ils ont une super relation. Je ne pense pas qu’on a déjà vu quelqu’un de semblable à Victor. Un joueur de plus de 2,13m qui peut jouer partout, qui a ce genre de QI à son âge. Je n’ai jamais vu ça durant ma carrière.” – Carmelo Anthony

