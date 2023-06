Guillaume Alquier, le préparateur physique de Victor Wembanyama et des Mets 92, va intégrer le staff des Spurs

D’une pierre deux coups. Dans son chemin de prodige qui l’a mené à San Antonio, Victor Wembanyama a tiré vers le haut beaucoup de carrières.

Guillaume Alquier, vous connaissez ? Mais si, celui qui accompagnait Victor dans tous ses échauffements d’avant-match. « Mais pourquoi il se tire les orteils là ? ». Eh bien d’après les infos de L’Equipe, le préparateur physique des Mets 92 sur la saison écoulée s’apprêterait à signer un contrat… avec les Spurs. Oui, car sous la méticuleuse “protection” d’Alquier, Victor Wembanyama n’est jamais passé par la case infirmerie. C’est donc un joli coup de la part de San Antonio, que d’engager celui pour lequel les longs segments de Wemby n’ont aucun secret. Et ça fera sans doute une très belle histoire à raconter dans dix/quinze ans, si la carrière de Victor vient à porter ses fruits (cinq titres et douze sélections All-Star minimum).

Autre Français signataire d’une paperasse à San Antonio, Pierre Parker – le frère de Tony – intègrera à la rentrée le staff de l’équipe de G League de la franchise texane, les Austin Spurs, en qualité d’assistant coach. Le timing est excellent : T.J. Parker étant possiblement sur la sellette à l’ASVEL, Pierre pourrait se rendre disponible au moment de remplir le siège vacant laissé par l’entraîneur rhodanien. On rigole. Mais imaginez, quand même.

French connection in San Antonio 🤝🇫🇷

San Antonio Spurs are expected to welcome Guillaume Alquier, the personal trainer of Victor Wembanyama, to the coaching staff. pic.twitter.com/G5bDwOsc23

— BasketNews (@BasketNews_com) June 29, 2023