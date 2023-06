À l’instar d’un empereur romain, le but sera d’abattre l’ennemi dans l’arène ce soir. À 20 heures, les Bleuets affrontent une sélection serbe assez redoutable pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde 2023. Petite analyse des deux équipes à l’aube d’une rencontre alléchante.

La France sort d’un match plus que facile en huitièmes mais ne se verra offrir aucun cadeau lors de ce quart de finale. En effet, les Bleuets ont battu Madagascar de 63 (!) points en huitièmes de finale, et ils rentrent donc “vraiment” ce soir dans les phases finales de cette Coupe du Monde U19. La partie de la compétition où il faut hausser son niveau de jeu. Au stade précédent, malgré cette victoire triple XL les Français ont fait preuve de force collective pour venir à bout rapidement des Malgaches. Un nouvel aspect du jeu qu’il faudra conserver pour éteindre cette équipe serbe. En plus des fondamentaux collectifs des deux côtés du terrain, enfin aperçus, le scoring de certains garçons est attendu au tournant ce soir. Zaccharie Risacher devra réitérer sa performance en huitièmes aux côtés des habituelles performeurs, l’autre Zacch (Perrin) et Melvin Ajinça, meilleur marqueur des Bleuets avec 18,5 points de moyenne sur la compétition.

Melvin Ajinca shot the lights out in France’s blowout win over Madagascar. The 2004-born prospect has been huge for his team so far and recorded 16 points in only 16 minutes, hitting 3 of his 4 3-point attempts.

En face, cette équipe de Serbie n’a pas perdu une rencontre lors de cette Coupe du Monde U19. Sortie première de son groupe, elle a également écrasé son adversaire en huitièmes avec une victoire de 32 points face à la Corée du Sud. Pour les joueurs à surveiller, un trio se démarque du reste de l’équipe, les trois étant à plus de 14 puntos de moyenne sur leurs quatre matchs de la compét. Ilija Milijasevic, Lazar Djokovic et Filip Borovicanin, oui il y a un intrus qui rejoindra Wimbledon directement lundi. Il faudra en tout cas réduire la marque folle de ce trio pour espérer accrocher une place en demi.

Cette génération de Bleuets s’était faite éliminer en quarts de l’Euro U18 l’année passée par la Slovénie, attention à ne pas réitérer l’échec face à une autre équipe des Balkans. Force et honneur aux Français, on est tous derrière vous !