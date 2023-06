Kyrie Irving va rencontrer les Suns à la Free Agency

Décidé à bien mettre la pression aux Mavs quant à son nouveau contrat, Kyrie Irving n’hésite pas à passer voir les équipes de la Ligue pour faire monter les enchères. Dans cette optique, Uncle Drew aurait programmé un rendez-vous avec le board de Phoenix. Sérieux ? Même toi tu n’y crois pas Kyrie…

Nouvelle rumeur sur la planète Kyrie Irving, et celle-ci ne fait même pas semblant d’être crédible. À en croire Chris Haynes de Bleacher Report, Kyrie aurait prévu de rencontrer les Phoenix Suns lors de la free agency. Si quelqu’un pouvait les prévenir que Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal sont déjà dans l’effectif, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Ben oui, déjà que James Jones (GM des Suns) s’apprête à vivre un été galère pour signer des vétérans au minimum, où voulez-vous qu’il trouve la place pour ajouter Kai dans ce bazar ?

NBA star Kyrie Irving intends to meet with the Phoenix Suns when the free agency period begins on June 30, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/9KOjnqMu0N

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 29, 2023

En plus, on a récemment appris que ce n’était pas forcément dans les plans des Cactus de trader Deandre Ayton… À part une caméra cachée géante, on a du mal à comprendre ce qui peut se tramer dans les bureaux de Matt Ishbia ces derniers jours. Si, en fait on a une idée : c’est un bon coup de pression de la part du clan Irving envers les Dallas Mavericks. “Ah ouais tu ne veux pas me prolonger au max ? On va voir si tu ne veux pas me prolonger au max.” Aller faire copain-copain avec la moitié des franchises de la ligue, c’est le moyen le moins original mais le plus efficace de rendre jaloux Mark Cuban. Le propriétaire des Mavs qui, de l’autre côté, doit recevoir des taquets de la part de Luka Doncic pour lui offrir un roster digne de ce nom. Ça laisse peu d’autres options que de donner à Irving ce qu’il souhaite.

Et maintenant, admettons que les liaisons entre les Suns et Kyrie soient avérées, comment serait-ce techniquement possible de le ramener dans l’Arizona ? Une signature en tant qu’agent libre est littéralement impossible au vu des finances Cactusiennes. La seule solution ? Un sign-and-trade… alors qu’ils n’ont que quatre joueurs sous contrat : trois stars et Deandre Ayton, apparemment pas dispo sur le marché. Non, décidément, rien ne fait sens dans cette rumeur, et on serait bien curieux de voir comment un tel deal pourrait aboutir s’il était amené à voir le jour.

Hier, alors que la rumeur James Harden aux Clippers faisait son apparition, on n’y croyait absolument pas et on la rangeait dans le tiroir “potins”, tout en rappelant : “si rebondissement il y a et que la rumeur se confirme, on n’hésitera absolument pas à jurer qu’on vous l’avait dit.” Bis repetita ?

Source : Bleacher Report