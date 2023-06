Les Clippers en embuscade dans le dossier James Harden ?

Sixers ou Rockets, mais plutôt Sixers quand même. Les options de James Harden sont connues depuis des semaines. Seulement, rien n’a encore été confirmé et on fait donc face à de la rumeur pure et dure. Effet boule de neige oblige, de nouveaux bruits de couloir apparaissent autour du barbu. Et si les Clippers se cachaient derrière le poteau le plus proche pour bondir en cas d’opportunité ?

Kelly Iko, insider pour The Athletic, nous apprend que les Los Angeles Clippers pourraient être le “Dark Horse” dans ce dossier. “Dark Horse”, que l’on peut traduire par “candidat secret”, signifie que nos amis californiens seraient à l’affût de la moindre ouverture dans la course à Ramesse. Si celui-ci venait à s’enfermer dans de longues négos avec Philadelphie ou Houston, les Skippers seraient là pour en profiter.

Bon, avec les contrats de Paul George et Kawhi Leonard, flexibilité est un mot banni dans le bureau de Steve Ballmer. Alors, on a du mal à voir comment les Clips pourraient ramener un Harden qui veut le max à côté. Le Woj nous a récemment appris que la franchise bleue et rouge de L.A. s’apprêtait à faire une grosse économie en libérant Eric Gordon de son contrat. Suffisant pour accueillir JH ? Vraiment pas.

Alors, la solution pourrait-être de ramener The Beard via un sign-and-trade qui permettrait à Trent Redden (le GM des Clippers) de se libérer d’une partie de sa masse salariale dans l’échange, et aux Sixers de gratter une compensation. C’est bien joli, mais ça veut dire que L.A. doit faire matcher les salaires tout en assurant à Philly de sérieux assets. En effet, la franchise de Pennsylvanie n’a pas du tout prévu de partir dans un processus de reconstruction. Norman Powell, Nicolas Batum ou Marcus Morris, en role players on dit oui, en premiers lieutenants de Joel Embiid… Boarf.

On n’en est qu’au stade de la rumeur, et le dossier s’annonce très technique pour le front office des Voiliers. D’ici à demain soir, on le range dans le tiroir “potins”. Mais, si rebondissement il y a et que la rumeur se confirme, on n’hésitera absolument pas à jurer qu’on vous l’avait dit.

