Champion avec Denver cette saison, Bruce Brown a été l’un des éléments clé de la réussite des Nuggets. S’ils aimeraient le prolonger et viser le back-to-back avec un effectif similaire, les chercheurs d’or risquent d’être concurrencés par bien des équipes sur ce dossier. La dernière en date, les Lakers.

Sur le marché de la Free Agency, peu de joueurs seront aussi courtisés que Bruce Brown. Auteur de sa meilleure saison en carrière avec plus de 11 points, 4 rebonds et 3 passes, il s’est affirmé comme un role player ultra-solide capable de contribuer dans tous les compartiments du jeu. Son profil de couteau-suisse et sa polyvalence pourraient intéresser de nombreuses franchises (pour ne pas dire toutes), et notamment les Lakers, comme le rapporte Mike Singer du Denver Post.

One team with significant interest in signing Bruce Brown away from Denver is the Los Angeles Lakers, multiple sources told @denverpost.

The Lakers could offer him the full MLE ($12.3M annually). Nuggets can only offer up to $7.8M this year.

Pour L.A, Bruce Brown serait un ajout de taille à la rotation. Son énergie, son hustle et son intelligence feraient un grand bien à la défense des Angelinos, qui n’ont pas excellé dans ce domaine cette saison (14eme defensive rating de la ligue). Tournant à 37% derrière l’arc sur les deux dernières saisons (avec une moyenne de 2,2 tentatives par match), l’arrière apporterait un shooting extérieur non négligeable pour une équipe qui en manque cruellement (34,6% cette saison, 6eme pire pourcentage de la ligue). Les Lakers étaient d’ailleurs aux premières loges pour observer l’apport offensif de Bruce durant les Finales de Conférence Ouest. Pour s’attacher les services du guard, ils seraient prêts à lui offrir une Mid-Level Exception à 12,3 millions de dollars l’année.

Bruce Brown talkin' to the Lakers bench 🗣️ pic.twitter.com/vy43VLcgTy

Une offre dépassant largement celle des Nuggets, qui ne peuvent pas lui proposer autant. Ne possédant pas ses Bird Rights, ils ne peuvent pas lui offrir plus de 20% supplémentaires par rapport à son salaire actuel, ce qui revient à 7,8 millions de dollars, là où les Lakers peuvent en proposer plus de 12. Il n’y a pas photo, l’offre de Denver est bien moins intéressante financièrement.

Mais comme on le dit parfois, l’argent ne fait pas le bonheur (surtout quand on a déjà plusieurs millions sur son compte en banque) et il n’est pas impossible que les Nuggets parviennent à re-signer leur sixième homme. En sortie de titre, ce dernier a en effet annoncé qu’il souhaitait faire une saison de plus à Denver. Est-ce que le champagne et l’euphorie de la parade de champion lui ont monté à la tête ? Peut-être bien, parce que quelques jours plus tard, il a décliné sa player option à 6,8 millions l’année et est devenu agent libre non-restreint. Simple stratégie pour récupérer un million en plus sur son contrat, ou réelle envie de tester le marché ? Une chose est sûre, Brown semble très attaché aux Nuggets. L’envie de run it back doit être forte. Dans une interview accordée à NBA Extra, Jamal Murray a d’ailleurs teasé la prolongation de son coéquipier :

“On a toujours dit que si on gagnait, tout le monde aurait sa part du gâteau. On a vu ça avec la prolongation de Bruce, donc félicitations à lui et au reste de l’équipe.”

Le cœur ou l’argent ? Tel sera le dilemme de Bruce Brown, qui devra choisir entre re-signer à Denver pour un montant un peu léger, ou signer dans une nouvelle équipe capable de lui fournir quelques millions en plus. Réponse à partir de ce vendredi minuit !

