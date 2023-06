Skweek et la chaîne L’Équipe diffuseront le championnat de France de basket jusqu’en 2030

Il y avait du changement dans l’air, c’est chose faite : la LNB revient de la pêche aux diffuseurs avec une grosse prise. Rendez-vous à la rentrée sur les antennes de… Skweek TV.

Sept ans. C’est un contrat de sept ans que viennent de signer la LNB, la chaîne L’Équipe et Skweek. À la clé, la diffusion du championnat de France (Betclic Élite) jusqu’en 2030. Qu’est-ce que Skweek ? Une plateforme numérique créée par Fedcom Media, une entreprise dont le patron… est aussi le propriétaire de l’AS Monaco. Oui, fort bel investissement de Aleksey Fedoricsev pour la promotion du championnat de France, mais surtout un sacré all-in de la part de l’investisseur russe. À l’été 2021, moins sereine que jamais, la LNB peinait à trouver un seul diffuseur. Deux ans plus tard, elle sécurise un contrat de sept ans – dont les dessous financiers nous sont inconnus. Regrettera-t-on BeIN Sports ? C’était pro, c’était juste, c’était pas “too much” et ça a permis au basket français de taper un immense saut vers l’avant. Tout comme France 3 Régions d’ailleurs, dont les possibilités de diffusion hebdomadaires ont été parfaitement exploitées par les équipes de la chaîne gratuite. Immense boulot de ce tandem, mais… mais totale confiance en Skweek. Leur couverture de l’EuroLeague était impeccable (on a vu deux matchs), et la plateforme est bien mieux dessinée que – exemple au hasard – le NBA League Pass.

L’Équipe TV :

25 matchs de saison régulière

10 matchs de playoffs (finales inclues)

3 matchs de Leaders Cup

Le All-Star Game

Skweek :

100% de la saison régulière

100% des playoffs

100% de la Leaders Cup

Le All-Star Game

