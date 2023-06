À moins de deux jours du début de la Free Agency, les Suns s’activent afin de consolider leur effectif. Et pour ne pas faire exploser leur payroll déjà bien pleine, ils s’intéressent à des joueurs à prix réduit.

Avec déjà plus de 165 millions de dollars sur la balance et seulement six joueurs dans son effectif, Phoenix n’a qu’un objectif cet été : signer des agents libres au minimum vétéran. Après avoir organisé un workout de free agents ce mercredi, la franchise a deux nouveaux joueurs dans son viseur selon Marc Stein : Yuta Watanabe et Mike James. Hasard de dingue, ils ont tous les deux joués avec Kevin Durant.

Yuta Watanabe and Mike James are potential Suns FA targets, per @TheSteinLine.

"As PHX scours the league for quality players willing to play for the minimum, Nets sharpshooter Yuta Watanabe and Nets alumnus Mike James (Durant's close friend) have surfaced as potential targets."

— Erik Slater (@erikslater_) June 28, 2023

Première cible des Suns, Yuta Watanabe a en effet été le coéquipier de KD sous le maillot des Nets la saison dernière. Capable d’être létal derrière l’arc lorsqu’il est mis dans de bonnes conditions (39% en carrière), l’ailier fiterait plutôt bien dans cette équipe de Phoenix. Auteur d’un joli 44% à 3 points la saison dernière, il faisait même partie des shooteurs les plus précis dans le corner de toute la ligue la saison dernière (8eme à 51,4%). Avec Durant, Boooker et Beal qui vont monopoliser l’attention des défenseurs adverses, Yuta n’aura qu’à attendre que le ballon lui arrive dans les mains et dégainer. Évoluant sur un poste déjà bien fourni dans l’effectif des Nets, le Japonais, qui est agent libre non-restreint, ne devrait pas être re-signé.

Grand pote de KD, et passé par Brooklyn entre 2019 et 2021, Mike James est lui aussi dans le viseur des Suns. Actuellement à l’AS Monaco, avec qui il a été sacré champion de France cette saison, il est habitué aux allers-retours entre l’Europe et la NBA. Il a d’ailleurs déjà joué une trentaine de matchs sous le maillot de Phoenix en 2017. Avec déjà trois joueurs capables de tourner à 25 points de moyenne, la priorité de Phoenix n’est pas nécessairement de recruter un scoreur supplémentaire même s’il pourrait venir apporter ses points et son expérience en sortie de banc lorsque les leaders soufflent. Encore sous contrat l’année prochaine avec Monaco, Mike James s’est montré évasif ces dernières semaines quant à son avenir sur le Rocher : “Je ne sais pas s’ils me veulent (les dirigeants de Monaco), mais je suis là. Je porte le maillot de Monaco”.

La liste des targets de Phoenix s’allonge ! Watanabe et James en route pour l’Arizona et les Cactus ? Réponse à partir de l’ouverture de la Free Agency ce vendredi à minuit !

Source texte : Marc Stein