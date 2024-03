Grayson Allen réalise une saison magnifique du côté des Phoenix Suns. Cette nuit, il est rentré dans l’histoire de la franchise en inscrivant sept paniers à 3-points en un quart-temps contre les Toronto Raptors.

C’est ce qui s’appelle commencer une rencontre tambour battant. Grayson Allen n’a pas pris le temps de mettre le couvert hier soir avant de dévorer la défense des Toronto Raptors. En feu, le sniper poivre et sel a immédiatement fait tomber les shoots à longue distance et a battu le record historique des Phoenix Suns en réussissant sept tirs à 3-points dans le même quart-temps. Une marque qui appartenait jusqu’alors à Eric Gordon et … Grayson Allen avec cinq brindilles en une période de 12 minutes.

Dans le premier quart-temps cette nuit, l’ancien de Duke a inscrit 21 points à 7-8 de loin donnant ainsi une avance de 14 unités à son équipe.

Grayson Allen set a Suns franchise record with 7 THREES in the 1st quarter 🤯 pic.twitter.com/CkfmdpSVFT

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2024

C’est le deuxième record de franchise qui tombe en moins de cinq jours du côté des Phoenix Suns. Dimanche dernier, Jusuf Nurkic avait réussi à capter 31 rebonds contre le Oklahoma City Thunder, une performance jamais vue dans l’Arizona.

Comme un symbole, ce sont les deux joueurs qui déçoivent le moins cette saison à Phoenix (avec Kevin Durant) qui ont inscrit leurs noms dans le livre des records. L’année est galère, mais quelques individualités brillent et prouvent qu’elles ont tout ce qu’il faut pour contribuer dans une équipe qui vise le titre.

Grayson Allen, cette saison, c’est 12,9 points, 3,9 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne à des pourcentages exceptionnels. L’arrière tourne à 49,7% au tir, 47,5% de loin et 89,2% sur la ligne des lancers. À un rien du club 180, qui contrairement à ce que son nom indique n’est pas une nouveauté chez McDonald’s.

47,5% à 3-points sur près de six tentatives par match, c’est tout bonnement extraordinaire. Celui qui est arrivé dans la Ligue en 2018 en shootant à 32% derrière l’arc a travaillé comme un acharné pour devenir un des meilleurs 3&D de NBA.

Cette nuit, Klay Thompson a tremblé pour son record en voyant Allen prendre feu, mais la suite de son match a été moins reluisante. Un seul autre panier primé sur six tentatives et une performance globale qui ne restera pas forcément dans les mémoires collectives.

Les Phoenix Suns se sont tout de même imposés 120 à 113, bien lancés, dans le premier quart-temps, par leur sniper officiel. L’arrière a fini deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 26 points juste derrière les 35 unités de Kevin Durant.

Grayson Allen est arrivé en NBA avec une mauvaise réputation, celle d’un dirty player qui s’appuyait plus sur son vice que sur ses qualités basketballistiques pour briller sur un parquet. Il n’a pas forcément amélioré son image en envoyant Alex Caruso à l’hôpital ou en heurtant la tête de De’Aaron Fox pendant que ce dernier était dans les airs. Mais désormais, il n’est plus seulement résumé à ça. L’ancien de Duke est respecté et vu comme un super joueur de basket participant du mieux qu’il le peut au succès relatif des Phoenix Suns. Défenseur de qualité et donc shooteur d’exception, capable de prendre feu comme peu d’autres dans la Grande Ligue.

Source texte : StatMuse