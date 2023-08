Amar’e Stoudemire et Shawn Marion, deux figures des Suns – dans les années 2000 – verront leurs maillots être retirés par la franchise de l’Arizona. Hommage suprême à la génération « Run&Gun » qui a fait briller le basket-cactus bien au-delà de Phoenix. Nostalgie et souvenirs…

Quelle époque… Et quelle nostalgie au moment d’évoquer les Suns des années 2000. Des noms : Steve Nash, Shawn Marion, Leandro Barbosa, Raja Bell, Amar’e Stoudemire et… Boris Diaw ! La génération “Run&Gun” sous les ordres de Mike D’Antoni a laissé à tous les assidus de NBA de l’époque, une saveur particulière. Une âme se dégageait de cette équipe, aussi brûlante que sa région et son fanion.

Alors certes, cette formation de Phoenix n’a pas su ramener le titre tant espéré depuis des décennies dans l’Arizona, mais elle aura marqué par sa manière de jouer et par son énergie une époque délicieuse de la NBA. Retenons deux grands noms de cette équipe devenue mythique – outre Steve Nash, figure tutélaire de cette équipe – Shawn Marion et Amar’e Stoudemire ont incarné chacun à leur manière cet état d’esprit et cette folie qui habitait Phoenix.

Amar’e Stoudemire – (souvent) avec ses lunettes de soudure – incarnait la force intérieure des Suns avec des dunks surpuissants et une domination physique incroyable. Le n°32 ou n°1 selon l’époque (le 32 sera retiré), aura martyrisé les défenses et les arceaux de 2002 à 2010 dans la région des cactus, devenant l’un des pivots les plus emblématiques de l’histoire de la franchise. Souvenirs…

Un shoot atypique, un sang-froid de tueur à gages et des ressorts sous les pieds pour claquer d’énormes posters… pas de doute, on parle bien de Shawn Marion. Lui aussi, devenu incontournable dans cette génération Run&Gun, était un détonateur particulièrement spectaculaire dans son équipe. Alimenté par les caviars de Steve Nash, le n°31 sera lui aussi retiré pour service rendu à l’Arizona, de 1999 à 2008.

Les réactions des deux intéressés n’ont pas tardé à sortir dans la presse, lorsque Matt Ishbia – propriétaire des Suns – a annoncé le retrait des deux maillots et l’intronisation des deux hommes au « Ring of Honor », une sorte de Hall of Fame local.

« Je respire violet et orange, et c’est donc un immense honneur. Mes meilleures années, celles où j’ai le plus progressé, étaient à Phoenix. Je n’ai que de l’amour pour les fans des Suns. » – Amar’e Stoudemire, via NBA.com « C’est incroyable d’être ainsi reconnu par la famille des Suns. Les fans à Phoenix sont uniques et la ville fera toujours partie de moi. Mes années avec les Suns ont été uniques pour moi et il me tarde de participer à cette cérémonie du “Ring of Honor”. » – Shawn Marion, via NBA.com

Une récompense méritée pour ces deux légendes locales, qui auront marqué de leur empreinte une époque dorée du côté de Phoenix.

