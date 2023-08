Rick Barry pense qu’il aurait été meilleur dans la NBA actuelle

Le mois d’août, souvent un peu creux du point de vue de l’actualité NBA, est l’occasion de commencer des débats interminables sur des sujets divers et variés. Rick Barry vient d’en lancer un en déclarant qu’il aurait été plus fort s’il avait joué dans la NBA d’aujourd’hui.

Membre des 75 plus grands joueurs de l’histoire, Hall of Famer, champion NBA, MVP des Finales… Rick Barry est une légende vivante de la NBA. Mais l’ancien ailier des Warriors pense qu’il aurait été encore meilleur s’il avait évolué dans la NBA actuelle. C’est ce qu’il a récemment déclaré au micro du média Big 3.

« On n’avait rien pour nous aider. Je n’avais de coach d’agilité, je n’avais pas de diététicien, je voyageais pas en jet privé. On n’avait pas de saunas, de jacuzzis et de masseuses. Si je jouais aujourd’hui, je serais plus rapide, plus fort, plus endurant, je sauterais plus haut… Je serais un meilleur joueur de basket. »

Les dispositifs aujourd’hui mis à disposition des joueurs NBA n’ont rien à avoir avec ceux des années 1960-70, on ne peut pas contredire Rick là-dessus. Les outils tactiques (vidéos, statistiques), les infrastructures (salles de sport, équipements) et les moyens de transport – les joueurs empruntaient des vols commerciaux – étaient de moins bonne qualité, et il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les moyens techniques n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. Mais surtout, la NBA ne générait pas autant d’argent.

La ligue américaine est en effet devenue un véritable business qui emploie des milliers de personnes afin de mettre les joueurs dans de meilleures conditions, ce qui n’était pas le cas il y 50 ans. Rick Barry aurait aimé avoir des jacuzzis, des coachs personnels et des jets privés… mais il aurait eu bien du mal à les financer.

Rick Barry goes on EPIC RANT about his era vs. today’s era. 😳👀 pic.twitter.com/dSpGzUJ1N9

Au regard de tout cela, difficile de donner tort à l’ancien joueur des Warriors quand il dit que les joueurs de son époque auraient un bien meilleur niveau dans la NBA actuelle. Le type était un monstre alors qu’il tirait ses lancers-francs à la cuillère (oui oui), donc on n’a pas de mal à imaginer qu’il aurait été plus fort avec le pourtour dont bénéficient les joueurs de notre époque. Mais ce débat rentre dans la catégories des inclassables, puisqu’on ne remontera pas le temps, on ne changera pas le passé et on ne fera pas s’affronter Bill Russell et Joel Embiid.

Cette déclaration de Rick Barry est surtout un moyen de montrer que toutes les époque sont différentes et qu’il est difficile de les comparer. Non, Wilt Chamberlain ne jouait pas contre des plombiers, mais contre des hommes qui ne disposaient tout simplement pas des mêmes moyens que les joueurs actuels. Auraient-ils atteint le même niveau ? Rien ne le dit, mais on peut accorder le bénéfice du doute aux anciens.

