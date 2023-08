Qui dit mois d’août dit bronzage, mais aussi annonce du calendrier en NBA ! Les premières dates commencent à tomber, à commencer par le Christmas Day et ses affiches alléchantes. On connaît désormais les 5 matchs qui seront diffusés en NBA le 25 décembre prochain.

Si vous êtes fan d’embrouilles et de règlements de comptes, préparez votre bidon.

Après le repas de Noël et les festivités en famille, ce sont 5 gros matchs qui vous attendront le soir même.

L’info est tombée ce jeudi du côté de Shams Charania (The Athletic), vous pouvez donc ajouter ces matchs à votre calendrier personnel !

🎄 Les 5 Christmas Games du 25 décembre 2023 en NBA ! 🎄

🔸 18H : KNICKS – BUCKS

🔸 20H30 : HEAT – SIXERS

🔸 23H : LAKERS – CELTICS

🔸 02H : SUNS – MAVS

🔸 04H30 : NUGGETS – WARRIORS

Ça va encore se péter le bide devant ce marathon de Noël ! ❤️ pic.twitter.com/e6PS9Zdzmj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 11, 2023

Giannis au Madison Square Garden, Luka Doncic et Devin Booker qui se roulent des pelles, Jimmy Butler et Joel Embiid en roucoulades, LeBron et Tatum qui vont discuter du poste d’ailier et enfin Curry qui rendra visite à ce cher Nikola Jokic, que demander de plus ?

Si certains joueurs râleront probablement de ne pas être diffusés alors que la hype est réelle (Cavs, Grizzlies, Thunder), le programme est officiel et il ne sera pas changé.

Le rendez-vous est donc pris pour dans quelques mois, afin de vivre un nouveau gros Christmas Day en NBA !