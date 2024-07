Le Magic a fait sauter la banque pour prolonger Franz Wagner ! L’Allemand a décidé de lier son avenir au Magic pour les cinq prochaines années avec un contrat maximum, rien que ça !

On prépare déjà l’avenir à Orlando, et ça coûte cher. En effet, Kaiser Franz a paraphé un contrat de 5 ans et au moins 224 millions de dollars ! Si on dit “au moins”, c’est parce que les chiffres pourraient être encore plus vertigineux en cas de sélection dans une All-NBA Team pour le natif de Berlin, on parlerait alors d’un bail à hauteur de 269 patates... Ce contrat prendra effet à partir de la saison 2025-26 pour le 8è choix de la Draft 2021. Son grand frère Moritz a également prolongé pour 2 ans et 22 millions.

ESPN Sources: Orlando Magic forward Franz Wagner has agreed on a five-year, $224 million maximum rookie contract extension – a deal that could become worth as much as $269 million. pic.twitter.com/uWrTFV6hrm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2024

Franz Wagner a la totale confiance de ses dirigeants malgré son Game 7 raté face aux Cavs lors de ses premiers Playoffs avec 6 points à 1/15 au tir. Toutefois, le lieutenant de Paolo Banchero est loin d’être étranger à la magnifique saison du Magic, la meilleure depuis 2011 avec 47 victoires pour 35 défaites. Ce qui a permis à la franchise de retrouver les Playoffs pour la première fois en 4 ans. Franzy a tourné à 19,7 points à 48,2% aux tirs, 5,3 rebonds et 3,7 passes décisives par match en 2023-24 et va encore devoir hausser son niveau de jeu pour prouver qu’il mérite ce contrat XXL.

On joue la continuité au Magic en prolongeant l’un des grands artisans du renouveau de cette franchise, qui était en reconstruction depuis 10 ans. Pour l’instant, c’est un montant qui parait assez élevé, mais le bolide Allemand peut (et doit) justifier ce nouveau contrat pour ne pas devenir un poids chez Mickey. Il a tout ce qu’il faut en magasin pour y parvenir, y a plus qu’à !