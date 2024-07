Le Orlando Magic a sécurisé son secteur intérieur pour la saison prochaine. Après la prolongation de Goga Bitadze, c’est Moe Wagner qui est de retour en Floride pour 22 millions de dollars sur deux ans.

“Dis-moi Jamy, c’est quoi un tarif très correct en NBA ?”

“Et bien Fred, c’est le salaire de Moe Wagner !”

L’intérieur allemand du Orlando Magic s’était vu refusé une Team Option à 8 millions de dollars la semaine dernière, mais était pressenti pour rester en Floride. C’est désormais une certitude puisque Adrian Wojnarowski a officialisé sa prolongation pour 22 millions de dollars sur deux ans. Un cadeau bien mérité de sa franchise.

Free agent F/C Moe Wagner is returning to the Orlando Magic on a two-year, $22 million deal, sources tell ESPN. Wagner averaged 10.8 points and 4.3 rebounds in 80 games for the Eastern Conference’s fifth seed. pic.twitter.com/ZZTIHbzaB3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Moe Wagner vient de réaliser la saison de son éclosion en NBA. Avec 10,8 points et 4,3 rebonds de moyenne, il a longtemps été dans la course au sixième homme de l’année, compensant largement la longue blessure de Wendell Carter Jr. En plus de ses moyennes statistiques, l’Allemand est la caution de vice et de dureté de l’effectif. Le genre de joueur qui met la tête là où d’autres ne mettraient pas la main. Il est tout simplement essentiel au Orlando Magic.

Alors que son frère Franz et lui étaient encore tous deux en contrat rookie, ils habitaient en collocation cette saison. Désormais, le niveau de vie va encore augmenter et les deux hommes vont pouvoir emménager dans une sacrée résidence s’ils le souhaitent. Deux salaires NBA valent toujours mieux qu’un, à part si c’est celui de Jayson Tatum !

Source texte : Adrian Wojnarowski