Kemba Walker annonce sa retraite

Éloigné des parquets NBA depuis début 2023 et récemment passé par Monaco, Kemba Walker a décidé que le moment est venu de raccrocher les sneakers. L’ancien All-Star vient d’annoncer sa retraite.

“Merci, basketball.”

C’est à travers une lettre de remerciement à la balle orange que Kemba Walker (34 ans) a annoncé qu’il mettait officiellement un terme à sa carrière de basketteur. Une lettre dans laquelle il a aussi remercié sa famille, ses anciens coéquipiers et coachs, et ceux qui l’ont accompagné durant sa longue et belle aventure sur les parquets.

Kemba n’a pas annoncé ses plans pour son après-carrière, mais visiblement il tient à rester dans l’univers du basket.

Kemba Walker a été sélectionné en 9e choix de la Draft NBA 2011 par les Charlotte Bobcats, juste après avoir guidé UConn vers un magnifique titre de champion universitaire.

Charlotte, c’est l’endroit où Kemba est devenu All-Star et même All-NBA, lui qui a été sélectionné dans la troisième meilleure équipe de la saison en 2019. Walker a été le visage des Hornets pendant plusieurs années (meilleur marqueur de l’histoire de la franchise avec plus de 12 000 points) avant de rejoindre les Celtics, où il a également évolué à un niveau All-Star (2020) jusqu’à ce que ses genoux le lâchent. Kemba Walker est ensuite passé par les Knicks et sa ville natale de New York, les Mavericks pendant quelques semaines, avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre Monaco lors de la saison 2023-24.

On se souviendra de Kemba Walker comme d’un meneur capable de briser les chevilles de n’importe quel défenseur, d’un des clutch players les plus redoutables de son temps (il n’était pas surnommé “Cardiac Kemba” pour rien…), mais aussi d’un coéquipier apprécié dans le vestiaire et d’un joueur bien fair-play (deux fois vainqueur du Sportsmanship Award).

Kemba Walker a joué 750 matchs NBA en saison régulière et 31 matchs de Playoffs, pour des stats de 19,3 points, 5,3 passes et 1,2 interception de moyenne. Il a notamment marqué 60 points contre les Sixers un soir de novembre 2018.

