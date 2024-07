Pour beaucoup, l’absence d’un véritable meneur de jeu a précipité la chute des Suns la saison dernière. Alors Phoenix s’est bougé pour combler le manque sur le poste 1 : Monte Morris débarque dans l’Arizona !

Malgré une marge de manœuvre hyper limitée cet été, les Suns ont réussi à se débrouiller pour recruter un joueur capable de bien assurer les bases à la mène.

Monte Morris va en effet signer à Phoenix si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. C’est à confirmer mais on est sans doute sur un contrat au minimum vétéran vu les faibles ressources à disposition de Phoenix pour recruter.

Free agent guard Monte Morris plans to sign a deal with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns lock in a reliable point guard entering his eighth NBA season. Morris has averaged 10 points, 39% 3-point shooting and 3.8 assists over career. pic.twitter.com/d1AUNCYIKm

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2024

Transféré des Pistons aux Wolves lors de la trade deadline de février dernier, Monte Morris a peu joué dans le Minnesota mais représente une solution plutôt intéressante pour Phoenix.

Âgé de 29 ans, il tourne à 10 points et presque 4 passes de moyenne dans sa carrière, à 48% de réussite au tir dont 39% du parking. Avant ses passages à Washington, Detroit et Minnesota, Morris était le back-up de Jamal Murray aux Nuggets, et même le meneur titulaire de Denver après la blessure de ce dernier. Monte s’était affirmé comme un meneur solide et très propre avec moins d’une perte de balle par match.

On verra comment le nouveau coach des Suns Mike Budenholzer va utiliser Morris. On imagine qu’il aura le statut de remplaçant derrière Bradley Beal et Devin Booker. Mais une chose est sûre : les Cactus ont enfin un vrai meneur de jeu dans leur effectif. C’est pas trop tôt !

Source texte : The Athletic

Suns sign Monte Morris on a vet minimum contract, 6’2 solid veteran PG who suns can rely on to find scorers and hold down the bench unit, welcome Monte 🏜️pic.twitter.com/wvuxPSV3Ci

— 𝘚𝘵𝘶𝘯𝘯𝘢☆ (@Stunna999_) July 2, 2024