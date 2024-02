Les Pistons sont actifs à moins de 24 heures de la NBA Trade Deadline. Après avoir recruté Simone Fontecchio, la franchise de Detroit lâche Monte Morris aux Wolves. Minnesota récupère enfin un meneur back-up de qualité.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic.

Direction Minnesota : Monte Morris

Monte Morris Direction Detroit : Shake Milton, Troy Brown Jr., un choix de second tour de draft 2030

On savait que les Wolves cherchaient une solution pour assurer la doublure de leur meneur Mike Conley, eux qui montrent des limites en matière d’exécution offensive (notamment en fin de match).

Si Monte Morris n’est pas très spectaculaire, il a peu de déchets dans son jeu et a montré chez les Nuggets qu’il était un back-up de qualité. Sur l’ensemble de sa carrière, il tourne à 10,4 points et 4 passes de moyenne (seulement 0,8 turnover), à 48% au tir dont 39% à 3-points. C’est propre ! Pas un hasard si Tim Connelly – boss des Wolves et ancien manager de Denver – a voulu le recruter malgré seulement six matchs joués cette année à Detroit.

Côté Pistons, on se sépare d’un vétéran en dernière année de contrat pour récupérer un second tour de draft, avec Shake Milton et Troy Brown Jr.. Le premier – décevant cette saison – a un contrat non garanti l’an prochain, idem pour le second.

Source texte : The Athletic / ESPN

