Transfert : le Jazz envoie Simone Fontecchio aux Pistons

Alerte transfert ! Alors que c’est un peu trop calme en ce moment sur le marché des trades, une petite transaction vient tout juste de tomber : l’Italien Simone Fontecchio quitte Utah pour Detroit.

Bon, faut l’avouer, ce n’est pas le transfert du siècle mais au moins ça nous échauffe un peu les doigts en vue de la NBA Trade Deadline de demain soir.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Jazz vient d’envoyer Simone Fontecchio aux Pistons contre un choix de deuxième tour de draft, Kevin Knox, et les droits sur Gabriele Procida (joueur de l’Alba Berlin, 36e choix de la Draft 2022).

Kevin Knox, 2024 second-round pick via Wizards and draft rights to Gabriele Procida to go Jazz in deal, sources tell ESPN. https://t.co/GZuvVMbfcb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2024

The 2nd going to Utah is the most favorable of either Washington or Memphis 2024 2nds, per league sources. (DET's own 2024 2nd is already headed to the Raptors via the Knicks/Anunoby trade). https://t.co/Dx01UBbfnr

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) February 7, 2024

Les Pistons, lanterne rouge cette saison, récupère en Fontecchio un joueur qui montre une belle progression dans sa deuxième saison NBA : 8,9 points et 3,5 rebonds de moyenne pour Simone cette année, à 45% au tir dont 39% de loin. Il s’était fait une vraie place dans la rotation de Will Hardy au Jazz (23 minutes par soir, 34 titularisations). Il tentera désormais d’apporter aux Pistons sa contribution des deux côtés du terrain, afin d’aider Detroit à être un peu moins nul. Pour info : Simone Fontecchio sera agent libre restrictif cet été.

Côté Utah, on récupère du capital draft et Kevin Knox. Ce transfert affaiblit sans doute le Jazz (26 victoires – 26 défaites, 10e de l’Ouest) sur le court terme, mais on sait que Danny Ainge voit plus loin et plus haut.

__________

Source texte : ESPN

Kelly Olynyk est le prochain sur la liste, Utah avait KO, Clarkson, Fontecchio et Dunn sur la top liste des joueurs à transférer à la deadline, c’est Simone qui part en premier.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024

New York, Atlanta, Portland, Detroit et maintenant Utah.

5 équipes en 5 ans pour Kevin Knox.

9ème choix de la Draft 2018, sélectionné devant des bouses comme Shai Gilgeous Alexander, Mikal Bridges, Michael Porter Jr, Jalen Brunson, Anfernee Simons ou encore Mitchell Robinson.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024