Placardisé à New York, Evan Fournier pourrait prochainement être transféré par les Knicks. La franchise de Big Apple aimerait, selon les dernières rumeurs, utiliser le contrat du Français pour récupérer Jarred Vanderbilt et Malik Beasley.

Plus que 5 jours avant la trade deadline et tous les General Managers de la NBA sont en ordre de marche. Du côté de New York, on cherche aussi du renfort pour aider Julius Randle et compagnie à aller en Playoffs. Si possible sans passer par le play-in. Pour cela, la direction des Knicks aimerait bien mettre la main sur un duo qui fonctionne plutôt pas mal cette saison : Jarred Vanderbilt et Malik Beasley. Les deux joueurs font du bon boulot à Utah mais la franchise de Salt Lake City serait prête à écouter les offres si la contrepartie est intéressante. Cette info n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et selon Michael Scotto de Hoopshype, les deux équipes auraient déjà eu certains échanges concernant le prix à payer.

Toujours selon l’insider, le package tournerait autour d’Evan Fournier, Obi Toppin et des picks de Draft. Les bruits de couloir du Madison Square Garden affirmaient pourtant que les Knicks ne voulaient pas perdre de picks en échangeant Fournier. Il le faudra bien pour offrir ce type de renfort à Tom Thibodeau. Jarred Vanderbilt a le bon profil du soldat glue guy, capable d’apporter au rebond et en défense. Malik Beasley pourrait lui devenir le leader du banc newyorkais et son adresse à longue distance ne sera pas de refus. New York n’est que la vingt-cinquième équipe la plus adroite du parking cette saison. Du coup, ajouter quelqu’un qui tourne à 38% en carrière semble une bonne idée.

Côté Evan Fournier, le joueur a expliqué récemment qu’il voulait rester à New York et s’y imposer. Malgré tout, un nouveau départ à Utah pourrait sans doute lui permettre de retrouver du temps de jeu. À quelques mois seulement de la Coupe du Monde avec la France, ça serait une très bonne nouvelle. Évidemment, Salt Lake City c’est pas vraiment la même vie qu’à Big Apple mais le cadre sans pression pourrait aider le joueur à retrouver tranquillement son meilleur niveau en se fondant dans le collectif de Will Hardy.

Reste à voir si ça se fera ou pas car plusieurs franchises (Pelicans, Blazers, Cavs, Suns, Hawks notamment) seraient prêtes à bouger leurs pions pour Vanderbilt et/ou Beasley.

Source texte : Hoopshype