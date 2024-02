Knicks et Raptors discuteraient d’un échange Evan Fournier – Bruce Brown

Enfin ? Evan Fournier pourrait-il enfin quitter les Knicks et sourire de nouveau ? Selon The Athletic, New York discute actuellement avec Toronto pour essayer de recruter Bruce Brown. La contrepartie des Bockers serait Evan Fournier, avec des choix de draft dans ses bagages. Un nouveau départ pour Vavane, tout ce que l’on souhaite.

La NBA est cruelle. Depuis la mi-saison dernière, Evan Fournier ne rentre plus dans les plans de Tom Thibodeau. Le résultat ? 30 matchs en 2 saisons pour l’instant. Personne n’est satisfait et un trade est la meilleure option possible. Il est aujourd’hui dans beaucoup de rumeurs avec un contrat (19 millions de dollars) qui peut matcher des joueurs comme… Bruce Brown.

Le champion NBA 2023 a été envoyé aux Raptors dans l’échange avec Pascal Siakam, parti aux Pacers. Le plan pour lui n’est pas de rester puisque Toronto est en reconstruction et qu’il peut apporter dans une équipe qui joue les Playoffs. La timeline entre le joueur et la franchise n’est pas alignée et ce trade lui permettrait de revenir dans une franchise ambitieuse. Les Knicks sont aussi intéressés par BB, d’après Fred Katz, un insider de The Athletic pour la franchise.

REPORT: The Knicks have spoken with the Raptors about Bruce Brown, per @FredKatz.

Trade talks have been centered around Evan Fournier and draft compensation in return for Bruce Brown.

(https://t.co/rRMk1xF7Ui) pic.twitter.com/eACapwTvGx

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 7, 2024

Un échange pourrait donc avoir lieu et Bruce Brown a déjà fait quelques appels de phare à Tom Thibodeau. Après la défaite des Raptors face aux Knicks il y a 2 semaines, il a expliqué qu’il pouvait faire à peu près tout ce que le coach des Knicks voudrait qu’il fasse. Il y a déjà eu des liens entre les deux et ils ont l’air de s’apprécier. Que du positif donc et le lien pourrait se faire dans les deux prochains jours. Evan Fournier et des picks de draft pourraient ainsi faire le chemin inverse pour contenter les Raptors.

Pour ce dernier, c’est l’occasion d’enfin changer d’air. D’enfin se sortir de ce bourbier New Yorkais qui est passé du rêve au cauchemar. Son contrat possède une team option à la fin de cette saison donc Toronto pourrait le considérer comme un contrat expirant, ce qui facilite les choses. Evan Fournier pourrait aussi être buy out (peu probable cependant) et rejoindre une équipe qui a besoin de lui, qui exploitera ses qualités. Dans tous les cas, ce serait l’occasion pour lui d’enfin rejouer au basketball. Ça nous fait plaisir tant la situation est triste pour notre Frenchie qui est toujours resté professionnel. De quoi se préparer au mieux pour l’été qui devrait être mouvementé et rempli d’émotions.

Un gros big up au Français qui était au game vs Lakers. Vous mavez redonne le sourire temps dun soir. Merci @TrashTalk_fr

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 4, 2024

Rendez-vous ce jeudi sur la chaîne Twitch de TrashTalk, pour voir Vavane s’envoler vers Toronto ?

Source texte : Fred Katz, New York Post