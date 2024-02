Il y a un an jour pour jour, LeBron James est devenu le meilleur scoreur de tous les temps en battant le record mythique de Kareem Abdul-Jabbar. L’occasion pour Kenrich Williams, aussi, de rentrer dans l’histoire à sa manière.

38387 : qu’importe l’unité de mesure ou presque, ça fait beaucoup. Si vous atteignez ce nombre de moutons dans votre tête avant de vous endormir, vous êtes insomniaque. Si vous mangez ce nombre de hot-dogs dans un concours, vous êtes décédés. Si vous atteignez ce nombre de points en NBA, vous êtes une légende dont le record mettra près de 40 ans à être battu.

Le 7 février 2023, Les Los Angeles Lakers affrontent le Oklahoma City Thunder à domicile. La salle est comble. Tous les spectateurs ont payé leur place à prix d’or pour assister peut-être à un passage de témoin historique. Il manque alors 36 points à LeBron James pour battre le record de Kareem Abdul-Jabbar et ainsi devenir le joueur ayant marqué le plus de points en carrière dans la plus Grande Ligue du monde.

36 points, rien d’évident donc. Et pourtant, lorsque l’enfant d’Akron débarque à la Crypto.com Arena avec un costume digne de Men In Black, un casque avec le nombre 38388 gravé et s’échauffe en faisant des skyhooks, tout le monde sait ce qui se prépare.

Ok il est prêt mdr pic.twitter.com/dQIQrAoxRx

38 388 sur le casque de LeBron.

Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points. pic.twitter.com/JjhSOTg9Kj

Il continue à s’échauffer sur le skyhook, il va le faire le coquin. https://t.co/npu4O5Ltx1

Jalen et Kenrich Williams ont une mission particulière devant eux. Ils sont les deux joueurs dont l’objectif est de ralentir un homme que toute la planète basket-ball a envie de voir briller. Après 20 points du King en première mi-temps à 6/10 au tir, le message est clair : tel Richard, LeBron possède la méthode Williams. L’attitude du Laker est sereine, à la limite du détachement et panier après panier, il se rapproche de Vénus et des autres planètes du système solaire. Une performance héliocentrique.

Isaiah Joe et Aaron Wiggins sont parfois appelés en renfort par Mark Daigneault pour rejoindre la Suicide Squad, mais rien y fait. Au retour des vestiaires The Chosen One inscrit 14 points en moins d’un quart-temps et n’a plus qu’un panier à marquer pour pouvoir définitivement se dire : “Je suis une légende“.

18 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps, LeBron James se retrouve en isolation à mi-distance sur le pauvre Kenrich Williams. La foule s’emballe et sait que l’histoire se trouve au bout de cet action. Sur un bump, le quadruple MVP envoie son défenseur à la recherche du bonheur et s’élève. Le poignet reste longtemps en l’air et le King recule déjà vers le milieu du terrain tandis que son ballon claque le panier et le record de Kareem-Abdul Jabbar.

LE SHOOT DE LEBRON POUR LE RECORD ALL TIME ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/3LBMbtDkul

Le match est interrompu dans la foulée pour honorer sa majesté. L’ancien détenteur du record est bien là, une tripotée de stars également mais c’est avec sa famille et ses enfants que LeBron James décide de célébrer ce moment prouvant ainsi au passage qu’il est un meilleur père que celui du Prince de Bel-Air.

Le dernier quart-temps de l’ancien des Cavs et du Heat sera plus discret. Seulement deux points ne pouvant empêcher la défaite de son équipe sur le score de 133 à 130. Mais, pour une fois, l’essentiel est ailleurs. LeBron James avait bien sûr déjà inscrit son nom dans les livres d’histoires du basket-ball, mais en ce 7 février 2023, il a peut-être tout simplement battu le record le plus mythique de ce sport.

Un an plus tard, le King s’approche à grands pas des 40000 points en carrière, une barre qu’il devrait casser dans une petite dizaine de matchs. Pourquoi pas à nouveau contre le Thunder, le 4 mars prochain.

Parfois décrit comme un acteur, LeBron James aurait des choses à raconter en cas de biopic. Ce record comme Oscar du meilleur réalisateur (de paniers) et testament d’une carrière immense. Or un testament avec un Oscar, en anglais, on appelle ça un Will Smith.