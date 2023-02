Toute la planète basket s’était parée de son plus bel habit cette nuit, afin d’assister en direct à l’écriture d’une page énorme de l’histoire du basket. C’est désormais officiel, LeBron James est le nouveau meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Estimez-vous heureux d’avoir été là cette nuit.

D’avoir vécu l’Histoire en direct.

L’atmosphère était forcément particulière, rappelant parfois celle qui avait entouré le Mamba Day un soir d’avril 2016. Comme lorsqu’il fallu fêter la fin de carrière de Kobe Bryant, le public de Los Angeles avait payé cher pour être présent et les personnalités se bousculaient dans les tribunes. Kareem Abdul-Jabbar était évidemment présent, tout comme la maman, la femme ou les gamins de LeBron, ou encore ses anciens teammates de jeunesse. Bref, tout était prévu pour faire de cette soirée un must en matière de story telling.

Mdr ça me fume tellement on est vraiment tous complètement matrixés par la NBA, il est minuit et on est en train de parier si un record va tomber en fonction de la tenue du type 😭😭😭 meilleur réseau meilleure Ligue on change rien c’est tout droit https://t.co/9COiFvjc4I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2023

Nan C’est fort il est fort pic.twitter.com/Re29LKpzsa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2023

Il continue à s’échauffer sur le skyhook, il va le faire le coquin. https://t.co/npu4O5Ltx1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

38 388 sur le casque de LeBron. Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points. pic.twitter.com/JjhSOTg9Kj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



Le match ? Que dire de plus à part qu’au vu de la clameur qui tombait des travées à chacune des apparitions de LeBron à l’écran… les gens se foutaient pas mal du résultat. Un peu à l’image de la saison des Lakers finalement mais là n’est pas le sujet, pas aujourd’hui.

Le sujet ? C’est évidemment ce record, un record qui, très vite, a paru en danger ce soir. Quelques minutes pour se chauffer, comme pour prendre la mesure de l’évènement. 35 points à scorer pour rejoindre Jabbar et 36 pour entrer dans l’histoire, à la mi-temps on est déjà à 20 et l’on se demande alors, simplement, à quelle heure est-ce que ça tombera.

Quelques Oreo pour accompagner le café, des zooms incessants sur le détenteur du record, plus pour longtemps, et tout à coup ce fadeaway et l’histoire qui s’écrit, devant nos yeux, un match qui s’arrête pendant une demi-heure, pourquoi pas mais allez, on vous a dit d’en profiter.

LE SHOOT DE LEBRON POUR LE RECORD ALL TIME ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/3LBMbtDkul — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

Le match ? On s’en fout, on verra plus tard. Cette fois ça y est, LeBron James a atteint un Graal qui n’a pas grand chose à voir avec le reste, une place qu’il n’est pas prêt de laisser à un autre et qui confirme s’il le fallait l’exceptionnelle carrière de l’un des plus grands sportifs de l’histoire. Et le plus fou dans tout ça ? C’est qu’il lui reste encore quelques défis à accomplir…